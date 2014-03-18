"هيلث بوك".. قوة آبل الضاربة بعد "آيفون" و"آيباد"

بعد رواج "الأيفون و"الآيباد"، هاهي شركة "آبل" تدخل سوقا تجارية جديدة مربحة، تخص صحة ولياقة الإنسان. وبينما تم الإعلان قبل شهر من الآن عن خطط "آبل" في هذا المجال، تم الكشف أمس عن "كتاب الصحة" أو "هيلث بوك"، وهو التطبيق الجديد الذي تعول عليه "آبل".

ونشر مارك غورمان في تقرير كتبه أمس الاثنين صوراً للتطبيق الجديد، الذي هو عبارة عن بطاقات صحية، تتميز عن بعضها بعضاً بالألوان، وتشير كل بطاقة لملف صحي معين، كما يسهّل التطبيق الجديد عملية مراقبة العديد من المؤشرات الصحية للإنسان، ضمن الجيل المقبل من نظامها لتشغيل للأجهزة المحمولة "آي.أو.إس".

ونشر موقع "9to5Mac" آخر المعلومات والصور المتعلقة بالتطبيق الجديد، ويمكن تطبيق "هيلث بوك" من استخلاص المعلومات عبر مجموعة من وحدات الاستشعار المتقدمة، التي من المفترض أن يتم تزويد الجيل المقبل من أجهزة "آبل" بها، على غرار الساعة الذكية المنتظرة "آي ووتش".

ويستطيع التطبيق الجديد المقدم تحت اسم "هيلث بوك" تحليل البيانات المتعلقة بالعديد من الجوانب الصحية للمستخدمين مثل ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ومستوى السكر في الدم، علاوة على خيارات ونصائح إضافية متعلقة باللياقة البدنية، كما يمكنه التعاون مع التطبيقات الأخرى في نظام "آي.أو.إس" لإنشاء نظام صحي متكامل.

وذكرت تقارير صحافية أن "آبل" وظفت نائب مدير شركة "ماسيمو" للأجهزة الطبية، مايكل أورايلي، كمستشار لتقديم خدماته الصحية.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية خبرا عن اجتماع مجموعة من كبار موظفي "آبل" مع مسؤولي إدارة الأغذية والأدوية الأميركية في ديسمبر الماضي لمناقشة مسألة تصميم تطبيقات طبية للأجهزة المحمولة.