"يوتيوب" للأطفال.. قريباً من جوجل

أفاد تقرير إخباري بأن شركة "جوجل" تعتزم إطلاق نسخة مخصصة للأطفال دون سن العاشرة من موقع مشاركة الفيديو التابع لها "يوتيوب".

ونقل موقع "ذي إنفورميشن" The Information عن عدة مصادر أن الشركة تعمل حالياً على هذه النسخة، كما أنها بدأت بجذب منتجي الفيديو الراغبين في إنشاء محتوى موجّه للأطفال.

ويُعتقد أن الهدف من هذه الخطوة هو الاستحواذ على ثقة أولياء الأمور الذين ينتظرون من "يوتيوب" أن يوفر لأطفالهم محتوى خالٍ من المشاهد والتعليقات التي لا تناسب من هم في سنهم.

ودون أن يكون هناك موعد محدد لإطلاق النسخة الموجهة للأطفال من "يوتيوب"، قد يحصل أولياء الأمور على تطبيق خاص على أجهزتهم الذكية أو أجهزة التلفاز الذكية يضم مقاطع فيديو تعتبر آمنة لأطفالهم الصغار.

ويُوفر "يوتيوب" حالياً لمستخدميه وضع الأمان الذي يعمل، في حال اختار المستخدم تفعليه، بإخفاء الفيديو الذي قد يحتوي على محتوى غير مناسب، كما يوفر الموقع نسخة خاصة بالتعليم YouTube EDU تضم عدداً من مقاطع الفيديو التعليمية.