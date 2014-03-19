سكايب تقلل من استهلاك تطبيقها للطاقة على أندرويد

كشفت مايكروسوفت عن تحديث جديد للنسخة الخاصة بتطبيق المحادثات عبر الإنترنت سكايب Skype، للأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وأوضحت عبر صفحة التطبيق على متجر "غوغل بلاي"، أن التحديث الجديد يحد من استهلاك تطبيق سكايب لبطارية الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد بقدر كبير.

وأضافت الشركة أن المستخدم قادر على تشغيل تطبيق سكايب طوال اليوم على جهازه الذكي دون أن يسبب ذلك أي استهلاك ملحوظ في طاقة البطارية.

وقامت مايكروسوفت بإيقاف ميزة التنبيه بالرسائل الجديدة الواردة بالمحادثات الجماعية المشترك فيها المستخدم عبر تطبيق سكايب، في خطوة أكدت أنها تقلل بشكل كبير من استهلاك البطارية.

ويستطيع المستخدم إعادة تشغيل ميزة التنبيه بالرسائل الجديدة الواردة بالمحادثات الجماعية في سكايب، عبر تفعيل خيار Sync group messages ضمن بند "التنبيهات" Notifications في قائمة الإعدادات Settings.

هذا وسدت مايكروسوفت، ضمن التحديث الجديد، ثغرة كانت تتسبب في استهلاك قدر كبير من طاقة البطارية في الأجهزة الذكية العاملة بإصدار كيت كات من نظام أندرويد.

وكانت الثغرة تتسبب في تشغيل تطبيق الكاميرا بشكل تلقائي في الأجهزة الذكية العاملة بإصدار كيت كات من نظام تشغيل غوغل، مما يتسبب في فراغ بطارية تلك الأجهزة خلال وقت قصير.

وشمل التحديث الجديد للتطبيق أيضاً ميزة جديدة تتيح للمستخدم رؤية عناوين الاتصال الواردة من حسابه القديم على خدمة "لايف ماسنجر"، التي أغلقتها مايكروسوفت نهائيا، ضمن قائمة مختلفة عن عناوين الاتصال التي قام بإضافتها عبر خدمة سكايب.