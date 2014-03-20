جوجل تكشف رسمياً عن أجهزتها القابلة للارتداء

كشفت جوجل رسمياً عن النسخة الأولى من أجهزة نظامها "أندرويد وير" Android Wear المخصص للأجهزة الذكية القابلة للارتداء بحسب ما نشرته صحيفة "هافغتون بوست" الأميركية.

وأعلنت جوجل عن اثنين من منتجاتها الأولى للأجهزة الذكية القابلة للارتداء العاملة بنظام أندرويد، وهما: ساعة ذكية تحت اسم Moto 360 أنيقة دائرية الشكل، والثانية LG G Watch ذات تصميم تقليدي مربع الشكل مع هيكل أسود عاكس للضوء.

وتتميز الساعة الأولى بمظهر كلاسيكي، حيث تأتي بهيكل دائري مبني من المعدن، مع حزام معدني أو بلاستيكي.

وستعمل الساعة برمجياً اعتماداً على منصة جوجل Android Wear وبشكل مشابه لخدمة Google Now لكي تتلقى الساعة الأوامر الصوتية من المستخدم عبر جملة Ok Google لكي تقدم الكثير من المعلومات مثل الطقس أو الخرائط وعرض الرسائل النصية او إرسالها وغيرها من المعلومات بالإضافة للكثير من المميزات.

وسيتم طرح الساعة وفق ما أعلنته "موتورولا" بشكل رسمي في الأسواق خلال الصيف المقبل، على أن تبدأ عملية الإطلاق في السوق الأميركية ليتم بعد ذلك توزيعها على جميع دول العالم.

مميزات LG G Watch

أما LG G Watch ذات التصميم المربع فأعلنت LG أنها تنوي تقديم الساعة الذكية G Wach للمستخدمين في الربع الثاني من 2014، وهو بحلول الأول من أبريل المقبل.

وأوضحت LG أن ساعتها الذكية الجديدة سوف تكون داعمة للعمل مع مجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية العاملة بنظام Andriod، كما ستدعم العمل بالأوامر الصوتية.

وأضافت الشركة أن G Watch سوف تناسب المطورين والمستخدمين على حد سواء، وأنها تعمل بشكل وثيق مع Google لضمان عمل منصة Android Wear بشكل جيد مع الساعة عند الإطلاق.

ولم تكشف الشركة عن أي معلومات حول المواصفات التي ستحظى بها ساعة G Watch الذكية، مؤكدة أن التفاصيل الخاصة بالساعة سيتم الكشف عنها قريباً.

يُذكر أن جوجل أعلنت الثلاثاء عن تعاونها مع شركات عدة لجلب ساعات ذكية تعمل بمنصة Android Wear، مثل أسوس وإتش تي سي وموتورولا وسامسونغ وإل جي.