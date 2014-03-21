تويتر لـ10 ملايين مغرد في تركيا: إليكم البديل

في الذكرى الثامنة لإطلاق موقع تويتر (21 مارس 2006)، وبعد ساعات قليلة بعد قرار رجب طيب أردوغان بإغلاق "تويتر" في تركيا سعياً منه لتوقيف حملة المعارضة التي تنشر فضائح حكومته، تحركت إدارة الموقع وأرشدت المغردين في عموم تركيا إلى طريقة تمكّنهم من الاستمرار في نشر التغريدات عن طريق الرسائل النصية القصيرة.

والطريقة البديلة في تركيا الآن مع استمرار حجب تويتر هي إرسال رسائل نصية على أرقام معينة - رابط تفصيلي لطريقة تفعيل الخدمة - وستقوم شركة تويتر بنشرها لكسر الحجب الذي فرضته تركيا على الخدمة.

شرح مبسط لطريقة تفعيل الخدمة

يمكن للمستخدم الذي يرغب في تفعيل الخدمة إرسال رسالة نصية إلى موفر الخدمة في البلد التي يسكنها، ثم ينتظر رسالة تأكيد، وبعد ذلك سيكون من السهل عليه اتباع أوامر معينة يمكن تعلمها، وتمكن المستخدم من طلب متابعة الأشخاص، والاطلاع على تغريداتهم، وإرسال الرسائل الخاصة، وإعادة التغريد، وهي موجودة بالتفصيل في هذا الرابط .

ولن تكون الخدمة مجانا كما في موقع تويتر أو تطبيقاته، إذ يجري تطبيق الرسوم المعتمدة طبقا لكل بلد مع موفر الخدمات الذي يحدده تويتر في كل بلد، وفقا لمدونة تويتر الرسمية.

طرق أخرى لكسر الحظر

ووفقا لعدد من المواقع المتخصصة فإنه يمكن لمستخدم تويتر في تركيا، أو في أي مكان آخر تغيير عنوان النطاق (DNS)، بحيث تعتبر شبكة الإنترنت في تركيا أن موفر الخدمة في مكان آخر، وهي طريقة معقدة بعض الشيء وتتطلب معرفة متقدمة نوعا ما بطريقة عمل شبكة الإنترنت، لكن مع ذلك يمكن أن تجد هذه الطريقة مشروحة بالتفصيل على الإنترنت.

وكان مات كتس، وهو أحد كبار المسؤولين في Google، أعلن عن عنوان نطاق مشاع للجمهور تابع لشركته، وأوضح أنه يمكن لأي أحد في العالم استخدام هذا العنوان، وتصفح الإنترنت بكل حرية، مع أنه ربما يكون أبطأ قليلا عن المعتاد.

كما أن هناك برامج مباشرة يمكن تحميلها لتجاوز الحظر، تسمى برامج التجاوز أو "Bypass"، وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية لتخطي الحظر، والوصول إلى المواقع المحظورة، رغم أن بعض هذه البرامج قد تكون ضارة بأجهزة الكمبيوتر، وبعضها مزعج ومرتبط بكمية كبيرة من الإعلانات التي تتطلب النقر المستمر على الشاشة.

10 ملايين مغرّد في "أقفاص"

ويبلغ عدد مستخدمي "تويتر" في تركيا أكثر من 10 ملايين مستخدم مسجّل، من بينهم الرئيس التركي عبدالله غول وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية. وفي مثل هذا اليوم (الجمعة)، أي قبل 8 سنوات، تم إطلاق أول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك بواسطة المؤسس جاك دورسي، الذي كتب "فقط أضبط تويتري".

وبالمناسبة، غصّت وسائل التواصل الاجتماعي في داخل تركيا وخارجها بصور تعكس حالة الغضب من قرار أردوغان حجب خدمة تويتر.

وأظهرت صور وشعارات نشرها معارضوه، رجب طيب أردوغان في صورة أدولف هتلر، وأظهرت صور أخرى أردوغان والطير قد نكشت رأسه وسالت منه الدماء، كما انتشرت صور لعصفور تويتر بلون أحمر لكنه مكمّم الفم.

وانتشرت صورة أخرى تبرز أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي وهي وراء قضبان سجن أردوغان، ووقف عصفور تويتر حزيناً، وهو يحمل ترقيماً خاصاً بالسجناء.

أما في الشارع فقد خرج الأتراك للاحتجاج ونقلت وكالات الأنباء مشاهد من هذه الاحتجاجات، ورفع المتظاهرون شعارات رافضة لأردوغان.

لا خطة لحجب "فيسبوك"

ومن جهتها، أفادت البوابة العربية للأخبار التقنية بأن الحجب جاء بعد ساعات من خطاب عنيف ألقاه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة بورصة التركية، وتهجم فيه على "تويتر" وتوعد بـ"القضاء" عليه، وقال إنه لا يكترث لما سيقوله المجتمع الدولي حيال ذلك.

ولا يُعتبر هذا التطور الأول بين الحكومة التركية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، حيث قامت الحكومة في يونيو 2010 بحجب بعض خدمات "غوغل" في تركيا.

وكان أردوغان قال قبل أسبوعين إن تركيا قد تحجب شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع مشاركة الفيديو "يوتيوب"، خاصة بعد أن قام خصومه السياسيون بنشر تسجيلات صوتية تزعم تورّطه في قضايا فساد.