آبل تسجل براءة اختراع نظام لحفظ طاقة بطارية أجهزتها

سجلت آبل براءة اختراع لنظام إدارة لطاقة البطارية الخاصة بأجهزتها الذكية، وهو نظام قد تستخدمه الشركة مستقبلاً في تقليل استهلاك الطاقة في أجهزة آيفون وآيباد.

وأوضحت آبل أن النظام يقوم بمراقبة استخدام طاقة البطارية يومياً في الأجهزة النقالة الذكية، ومن ثم يقوم باستنتاج الأوقات التي لا يقوم فيها المستخدم باستعمال جهازه.

ويقوم النظام بضبط إعدادات الأجهزة الذكية بشكل تلقائي بناء على عادات المستخدم، وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة وزيادة فترة عمل البطارية خلال دورة الشحن الواحدة.

وأشارت آبل إلى أن النظام قادر على ضبط إعدادات سطوع الشاشة وإيقاف بعض التطبيقات والتحكم بسرعة المعالج، وذلك لتوفير أكبر قدر من طاقة البطارية أثناء عدم استخدام الأجهزة وهي في وضع التشغيل.

ويستنتج النظام عادات المستخدم اعتماداً على البيانات التي توفرها له المستشعرات الموجودة في الجهاز الذكي، مثل مستشعر الحركة ومستشعر الضوء، كما يستمد بيانات من مستقبل الإشارات اللاسلكية ونظام الملاحة GPS.

ويستطيع النظام، حسبما أوضحت الشركة في ملف براءة الاختراع، تحديد مكان ما أو وقت محدد لا يتم فيه استعمال الهاتف بقوة لضبط إعدادات الجهاز تلقائياً من أجل خفض الطاقة لفترة محددة، ثم تعود تلك الإعدادات للوضع السابق بشكل أوتوماتيكي عند خروج المستخدم من المكان أو انتهاء الوقت.

يذكر أن آبل لم تكشف عن أي معلومات محددة حول إمكانية استخدام نظام إدارة الطاقة الجديد في أجهزتها الذكية قريباً، وذلك بعد أن حصلت على حقوق استخدام براءة الاختراع، التي تقدمت بها في سبتمبر 2012، من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي.