هل تزيل "تويتر" رمزي الهاشتاغ # والرد @ قريباً؟

تختبر شبكة التدوين المصغر "تويتر" حاليا، إمكانية حذف رمز @ الذي يسبق أسماء المستخدمين في الرد على التغريدات.

وكانت فيفيان شيلر، رئيسة قسم الأخبار لدى "تويتر"، قد قالت مؤخرا إن الرموز الخاصة بالوسوم "هاشتاغ" # والرد على التغريدات @ قد تكون غامضة بالنسبة لمستخدمي الشبكة الجدد.

ونقل موقع "بزفيد" Buzzfeed عن شيلر قولها إن "تويتر" قد تعيد صياغة الطريقة التي تعمل بها الشبكة، وذلك لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم الموقع.

يذكر أن موقع التغريد الأول كان قد أطلق الخميس، صفحة مخصصة لعرض أول تغريدة قام بنشرها أي مستخدم على تويتر، احتفالاً بمرور 8 أعوام على تأسيسه.

ويمكن لأي مستخدم الوصول لهذه الصفحة من خلال الرابط https://discover.twitter.com/first-tweet لتظهر له أول تغريدة قام بنشرها من حسابه، ويمكن كتابة اسم أي مستخدم داخل مُربع البحث لتظهر مباشرةً أول تغريدة قام بها.

