بعد "تويتر".. تركيا تحظر إحدى خدمات غوغل

حجبت السلطات التركية، أمس السبت، خدمة Google public DNS، وذلك لمنع المقيمين في تركيا من الاستفادة من الخدمة للتحايل على حجب موقع التدوين "تويتر".

وأكدت تقارير من الصحافة التركية قيام الحكومة بحجب خدمة Google DNS، لتُصعِّب بذلك على المُستخدم التركي إمكانية الالتفاف على حجب "تويتر"، إلا أنه يبقى بمقدور المُستخدم الاستفادة من خدمات الـVPN لفك حجب الموقع.

وكانت إحصائية حديثة أشارت إلى أن معدل استخدام "تويتر" في تركيا قد ازداد بمعدل 138% بعد قيام الحكومة بحجبه، وذلك باستخدام برامجVPN وخدمة Google DNS للتحايل على الحجب.

من جهة أخرى توقع تقرير لموقع CNET السبت قيام السلطات التركية بحجب موقع "يوتيوب" أيضاً، حيث بدأت خدمة الفيديو بتلقي العديد من الطلبات الحكومية لتقوم بحذف بعض مقاطع الفيديو، لكنها رفضت الاستجابة لتلك الطلبات.

ويذكر أن الحكومة التركية حجبت، الخميس الماضي، موقع "تويتر" بعد ساعات من خطاب عنيف ألقاه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، بمدينة بورصة التركية، وتهجم فيه على "تويتر" وتوعد بـ"القضاء" عليه.

وأكد حينها أردوغان أنه لا يكترث لما سيقوله المجتمع الدولي حيال هذا الحجب.