"غوغل" تعمل على تغييرات تزيد من سرعة تصفح "يوتيوب"

أعلنت "غوغل" أنها تقوم بتغييرات في بعض خدماتها، ومنها موقع مشاركة الفيديوهات "يوتيوب"، وهي التغييرات التي من شأنها زيادة سرعة تصفح تلك الخدمات.

وأوضحت "غوغل" أنها تعمل حالياً على تغيير صيغة الصور المرفوعة على موقع "يوتيوب"، مثل صور مصغرات الفيديوهات وصور الحسابات الشخصية، إلى صيغة WebP التي تطورها الشركة.

وتوفر صيغة WebP صوراً أصغر حجماً على مواقع الإنترنت بنسبة تصل إلى 35%، مقارنة ببقية صيغ الصور المستخدمة حالياً، مما يزيد من سرعة تحميلها بشكل ملحوظ أكبر لأصحاب سرعات الإنترنت البطيئة.

وأكدت "غوغل" أن التغييرات التي قامت بها حتى الآن في "يوتيوب" وفرت للمستخدمين تصفحاً أسرع للموقع الإلكتروني بنسبة 10%، كما وفرت لهم استهلاكاً أقل في البيانات عند استخدام الإنترنت عبر شبكات الاتصالات.

وأضافت الشركة أن تلك التغييرات في جميع الخدمات ستوفر على مساحات كبيرة من حجم نقل البيانات على خوادمها يومياً، مشيرة إلى أنها قامت ببعض التغييرات في مواقع أخرى مثل متجر "غوغل بلاي" منذ منتصف العام الماضي.

يذكر أن "غوغل" تدعم عدة مبادرات تدعو مصممي المواقع لاستخدام صيغة الصور WebP في مواقعهم، كما قامت الشركة بتوفير خادم خاص لتطبيق متصفح الإنترنت "كروم" لنظامي iOS و"أندرويد" يقوم بضغط الصور على المواقع التي يتصفحها المستخدم إلى صيغة WebP لتقليل حجم استهلاك البيانات.