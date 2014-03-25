"باناسونيك" تقدم أول كاميرا قابلة للارتداء بدقة 4K

أعلنت شركة "باناسونيك" Panasonic عن الكاميرا HX-A500 والتي وصفتها بأنها أول كاميرا قابلة للارتداء قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وبمعدل 25 إطار في الثانية.

ويستطيع المستخدم تثبيت الكاميرا على رأسه، أو تعليقها على ثيابه، حيث تأتي بوزن 31 غراما، في حين تأتي وحدة التحكم مُزودة بشاشة LCD قياسها 1.5 بوصة، وبوزن 119 غراما.

وتتميز الكاميرا بمقاومتها للغبار وللماء، حيث يمكن للمُستخدم التصوير بها تحت الماء ولمدة نصف ساعة، ولعمق يصل إلى ثلاثة أمتار.

وزودت "باناسونيك" كاميرتها بتقنيات للحفاظ على استقرار الصورة وتخفيض الاهتزاز عند استخدامها للتصوير في الأماكن الوعرة.

ويمكن للمستخدم الاستفادة من الكاميرا للتصوير بدقات أقل لكن بمعدلات أعلى، حيثُ تسمح للمستخدم بتسجيل الفيديو بدقة Full HD وبمعدل 50 إطار في الثانية، أو بدقة HD وبمعدل 100 إطار في الثانية، أو بدقة 480p وبمعدل 100 إطار في الثانية.

وتوفر الكاميرا إمكانية نقل ملفات الفيديو إلى الأجهزة الأُخرى عبر شبكة Wi-Fi أو باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى nfc.

وسيبدأ بيع الكاميرا الجديدة في المملكة المتحدة اعتباراً من شهر مايو القادم، وبسعر يُعادل حوالي 626 دولاراً أميركياً، دون إشارة لمواعيد طرحها في أسواق أُخرى.