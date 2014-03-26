"دردش" وتبادل الصور دون إنترنت!

أطلقت شركة "أوبن جاردن Open Garden تطبيقاً مميزاً للتراسل الفوري، يسمح للمستخدمين بالدردشة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، فضلاً عن إمكانية الدردشة بشخصية مجهولة تماماً.

ويستفيد التطبيق الذي لا يتوفر حالياً إلا للأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل "آي أو إس"، من إحدى مزايا الإصدار السابع من النظام، وهي تقنية "إطار الاتصال متعدد النظراء"، والتي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات تتصل بالخدمات الأخرى التي تعتمد على نفس التقنية، عبر شبكات الاتصال اللاسلكية "واي فاي" وعبر ما يُعرف باتصالات "نظير إلى نظير"، وتقنية "بلوتوث".

ولأنها تعتمد على هذه التقنيات، يصل المدى المتاح للمستخدمين للتواصل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت إلى 30.5 متر، وربما أبعد من ذلك بفضل البينة التي تم بناء تطبيق "فاير تشات" عليها.

يُذكر أن هناك العديد من التطبيقات التي تعتمد على نفس المبدأ ولكن عملها يقتصر على شبكات الاتصال اللاسلكية "واي فاي".

ويوفر تطبيق "فاير تشات" الذي تطوره شركة "أوبن جاردن" المتخصصة في تطوير تطبيقات المشاركة عبر الشبكات، إلى جانب الدردشة، إمكانية تبادل الصور مع جميع المستخدمين المجاورين أو مع مستخدم واحد.

وفي حال لم يكن بجوار المستخدم أحد مستخدمي تطبيق "فاير تشات"، ففي هذه الحال فهو يحتاج إلى اتصال بالإنترنت ليتمكن من الدردشة مع باقي مستخدمي الخدمة حول العالم.

ومن المزايا المهمة التي يوفرها تطبيق "فاير تشات" أيضاً إمكانية التواصل مع الآخرين بشخصية مجهولة تماماً، فالتطبيق لا يحتاج إلى إنشاء حساب أو تقييد بيانات شخصية.

ويرى "ميتشا بنوليل"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن جاردن"، أن تطبيق "فاير تشات" مناسب للدردشة أثناء الأحداث الشعبية أو المؤتمرات أو الاحتفالات الخارجية أو حتى الصفوف المدرسية.

يُذكر أن تطبيق "فاير تشات" هو أول تطبيق لشركة "أوبن جاردن" موجه لنظام التشغيل "آي أو إس"، حيث تعمل الشركة على تطوير تطبيقات المشاركة الشبكية لنظام التشغيل "أندرويد".

ويأمل بنوليل في أن يتمكن من جلب تطبيقات شركته إلى نظام "آي أو إس"، بيد أن القيود الصارمة التي تفرضها شركة "آبل" على نوعية التطبيقات التي تطورها شركة "أوبن جاردن" تحول دون ذلك.

في المقابل، وبسبب أن نظام "أندرويد" لا يملك تقنية شبيهة بتقنية "إطار الاتصال متعدد النظراء"، لا يمكن لتطبيق الدردشة "فاير تشات" العمل إلا مع الأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل "آي أو إس".