موسكو: تحولنا من آبل إلى سامسونغ تقني بحت

أعلنت الحكومة الروسية أن انتقالها إلى استخدام وسائل اتصالات من منتجات شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بدلاً من منتجات آبل الأميركية، يعود إلى ارتفاع مستوى الحماية في منتجات الشركة الأولى، ولا يحمل طابعاً سياسياً.

وقال وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف إن تحول الحكومة الروسية المذكور هو "مسألة تقنية ولا علاقة لهذا الأمر بطبيعة العلاقة مع كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأميركية"، بحسب ما ذكر موقع "أنباء موسكو".

وأوضح نيكيفوروف أن "أجهزة الاتصالات من شركة سامسونغ تتمتع بحماية تمنح إمكانية التعامل مع معلومات سرية"، مشدداً على أن الحكومة "تتقيد في هذا السياق بضوابط صارمة وتجري تجارب على الأجهزة المستخدمة قبل اعتمادها في العمل".

يُشار إلى أن مجلة "شبيغل" الألمانية أفادت في وقت سابق بوجود برنامج سري يسمح باختراق هواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل الأميركية، وبالتالي تتيح التنصت على المكالمات.

وتشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن توتراً بعد قيام روسيا بضم إقليم القرم الأوكراني، وفرض عقوبات أميركية وغربية على موسكو، وقيام الأخير بفرض عقوبات مضادة شملت مسؤولين أميركيين وغربيين.