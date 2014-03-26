هل هذا "آيفون 6" الثلاثي الأبعاد؟

موعد إصدار هاتف "آيفون 6" ليس بقريب، وذلك حسب كافة التقديرات.. ولن نستطيع سماع أي خبر رسمي متصل بالهاتف قبل يونيو المقبل على أقرب تقدير، وذلك بسبب تكتم شركة "آبل" المعهود حول إصداراتها الجديدة.

إلا أن هذا لم يمنع كل من يعلم القليل عن فن التصميم من رسم تصوّره الخاص للهاتف المقبل، حسب ما جاء في تقرير لموقع "هافينغتن بوست" عن هذا الموضوع.

وصمّم موقع Techradar تصوراً "ثلاثي الأبعاد" للهاتف مزج بين هيكل معدني بالكامل وأزرار ومفاتيح مستوحاة من تلك المستخدمة في هاتف "آيفون 5 سي". وأرفق الموقع تصميمه بفيديو يُظهر الهاتف من كافة أبعاده وجوانبه.

ورغم أن هذا لا يعدو كونه تصوراً للهاتف، إلا أن هناك معلومات باتت شبه أكيدة حول جهاز "آيفون 6" ومواصفاته وهي:

- تاريخ الإصدار: سيتم الإعلان عن "آيفون 6" في حدث خاص بشركة آبل في سبتمبر 2014، فيما سيتم إصدار الهاتف أواخر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

- نظام التشغيل: سيعمل هاتف "آيفون 6" بنسخة جديدة من نظام التشغيل iOS، وسيتم على الأرجح تسميتها iOS 8. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن هذه النسخة في مؤتمر خاص بالتقنيات الجديدة يونيو المقبل.

ومن المرتقب أن تشمل هذه النسخة الجيدة مزايا جديدة متعلقة بالصحة واللياقة، وستشهد النسخة الجديدة تحسين بعض جوانب النسخة السابقة (iOS 7). وقد نرى في iOS 8 أيقونات تحدث تلقائياً على الشاشة الرئيسية للهاتف.. ولكن هذا غير مؤكد حتى الآن.

- المواصفات: لا يُعرف الكثير حتى الآن عن مواصفات "آيفون 6" سوى أنه سيحتوي على رقاقة A8 التي تعد تطويراً لمعالجات "آبل". كما من المرتقب أن يتم تقوية كفاءة الهاتف.

وأغلب الظن أن "آبل" ستطور دقة كاميرا هاتف "آيفون" من 8 ميغا بيكسل حالياً إلى 13 ميغا بيكسل في الهاتف المقبل، كما ستركز الشركة على جودة الكاميرا أكثر منها على الميغا بيكسل وحدها.

وقد يتم توسيع سعة تخزين الهاتف لتصل إلى 128 غيغابايت في النسخات الأكبر منه.

- حجم الشاشة: يعد هذا من أهم الأسئلة المحيرة حول "آيفون 6"، ويعتقد البعض أنها ستكون 4.7 بوصة، كما ترجح بعض المصادر أن يتم تقوية الشاشة بـ Retina+ IGZO بحجم 1080 وستكون عالية الدقة، إلا أن البعض الآخر يرجح أن يكون "آيفون 6" أقرب بشكله إلى الجهاز اللوحي مع شاشة بحجم 5.5 أو 5.7 بوصة.

وسنسمع أكثر وأكثر كلمة "ياقوت" عند الحديث عن "آيفون 6"، وهي المادة التي تدخل في تصنيع شاشته، كما قد تكون الأساس لميزات جديدة في الهاتف، وقد استخدمت في الماسح الضوئي الذي يتعرف إلى البصمة في جهاز "آيفون 5".

وقد يكون "آيفون 6" مقاوماً للماء والغبار، تماماً كهاتف "سامسونغ غالاكسي آي 5".

- الشحن اللاسلكي: تؤكد بعض المصادر أن "آيفون 6" سيتمتع بميزة الشحن اللاسلكي رغم أن هذه الميزة لم تنل الكثير من الإعجاب عندما دمجتها "نوكيا" و"نكسيس" في هواتفهما.