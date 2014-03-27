هل يسبب الـWhatsApp مرضاً جديداً؟

لا شك أن للتكنولوجيا تأثيرات جانبية عموماً على حياة المرء اليومية، كما أن العديد من الدراسات لفتت إلى الآثار الجانبية للهواتف الذكية، لاسيما إدمان المستخدمين لهواتفهم.

وفي هذا السياق، لفت طبيب إسباني إلى ضرورة تنبه المعالجين الفيزيائيين إلى الأضرار التي يسببها تبادل الرسائل النصية بكثرة بواسطة الـWhatsapp.

والغريب أن الطبيب المذكور شخّص حالة امرأة حامل، تبلغ الـ 34 من العمر، على أنها إصابة بمرض الـ Whatsappitis، بحسب ما أوردت صحيفة غاردين البريطانية. ويذكّر هذا التشخيص الجديد، بما نسب للعبة النينتندو الشهيرة في التسعينات التي تسببت بمرض في الأيدي سُمي حينها بـ Nintendinitis.

وظهرت على المريضة بمرض التراسل الجديد عوارض ألم في المعصم. وقد ظهرت تلك الآلام في صبيحة ليلة أمضتها في الرد على الرسائل النصية القصيرة والمعايدات التي تلقتها على الواتسآب.

يذكر أن العديد من الإحصائيات، ومنها إحصائية صادرة عن المركز القومي للبحوث في مصر، أظهرت أن نسبة استخدام الهاتف المتحرك لأغراض غير الاتصال العادي وصلت إلى نسبة 60%، خاصة من فئة الشباب، حيث يقضون يومهم يتصفحون مواقع الإنترنت والدردشة النصية عبر الهاتف.