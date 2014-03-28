بلاكبيري تترنح بخسائر 5.9 مليار دولار خلال عام

أعلنت شركة بلاكبيري الكندية، اليوم الجمعة، أنها تكبّدت خسائر قدرها 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2014 في ظل استمرار التراجع الكبير لمبيعاتها من الهواتف الذكية.

وفي الربع الأخير، تكبّدت بلاكبيري خسائر قدرها 423 مليون دولار مقابل تحقيقها أرباحاً قدرها 93 مليوناً في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وبلغت قيمة مبيعات المجموعة الكندية 976 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، أي بتراجع 18% بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، و64% بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية الأخيرة.

وأشارت بلاكبيري الى أن مبيعاتها من أجهزة الكمبيوتر والقطع المرتبطة بها لم تعد تمثل سوى 37% من إجمالي مبيعات المجموعة، فيما 56% من هذه المبيعات تتعلق بخدمات الشركات و7% بالبرمجيات.

وفي الخريف، أعلنت بلاكبيري عن خطة لإعادة هيكلة الشركة شملت الاستغناء عن 4500 وظيفة أي ما نسبته 40% من إجمالي الموظفين، كما سعت الى بيع أسهمها لكن من دون نتيجة.

وبعد تغيير كامل في إدارتها، قررت بلاكبيري التعامل مع شركة فوكسكون التايوانية التي تتعاون مع آبل، في تصنيع هواتفها الذكية المقبلة وإدارة مخزوناتها على مستوى التوزيع.