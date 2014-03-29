الآن بات يمكنك أن "تدردش" وتمشي بأمان

ابتكرت شركة "آبل" تقنية جديدة تتيح لمستخدمي أجهزتها الذكية، مثل هواتف "آيفون" وحواسب "آيباد" اللوحية، إجراء المحادثات النصية أثناء المشي، مع التقليل من نسبة إصابتهم بأي أضرار. وحصلت الشركة على حقوق براءة اختراع التقنية التي أطلقت عليها اسم "المحادثات النصية الشفافة" من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجاري الأميركي الخميس.

وأوضحت "آبل" في ملف براءة الاختراع أن التقنية تعتمد في عملها على الكاميرا الخلفية في الجهاز الذكي المستخدم، إضافة إلى تعديل في خلفية تطبيق التراسل المستخدم أثناء المحادثات النصية.

وأشارت الشركة إلى أن التقنية تقوم باستخدام الكاميرا الخلفية لتسجيل لقطات فيديو حية للمنطقة التي يحجب فيها الجهاز الرؤية عن المستخدم، ومن ثم تقوم بعرض تلك اللقطات في خلفية تطبيق التراسل النصي، مما يجعل الخلفية شفافة لما خلفها.

ويمكن تفعيل التقنية الجديدة عبر زر يمكن للمطورين دمجه في تطبيقاتهم لتحويل الخلفية البيضاء أو الملونة للتطبيق إلى خلفية شفافة تعرض ما تقوم الكاميرا الخلفية بالتقاطه من فيديو حي، وذلك حسب ما أوضحته الشركة في براءة الاختراع.

ويستطيع المطورون، حسب براءة الاختراع، جعل فقاعات المحادثات التي تظهر في تطبيقاتهم شفافة جزئياً لتعطي المستخدم رؤية أوضح للقطات الحية المعروضة في الخلفية.

إلى ذلك، أكدت "آبل" أن تلك التقنية تضمن أن يكون المستخدم منتبهاً للطريق دون أن يُبعد نظره عن الرسائل النصية التي يقوم بإرسالها عبر جهازه الذكي، مما يقل من إمكانية اصطدامه أو تعثره بأي عائق أثناء المشي.

يذكر أن "آبل" رغم حصولها على حقوق استغلال براءة اختراع تقنية "المحادثات النصية الشفافة"، لم تكشف عن أي معلومات بشأن موعد محدد لطرح التقنية لمستخدمي أجهزتها الذكية.