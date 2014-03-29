غوغل تفرض شعار "أندرويد" عند إقلاع الأجهزة الذكية

أكدت بيانات مُسربة قيام غوغل بفرض إظهار شعار "Powered by Android" أسفل الشاشة على الشركات المُصنعة للأجهزة الذكية عند إقلاع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد.

وجاءت هذه التسريبات والتي نشرها موقع "ANDROID POLICE" لتبين سبب ظهور عبارة "Powered by Android" عند إقلاع الهواتف الذكية الجديدة العاملة بنظام أندرويد والتي تم طرحها مؤخراً، مثل جالاكسي إس 5 وإتش تي سي وان إم 8.

وأكدت الوثائق المسربة تقارير تحدثت عن نية غوغل إجبار الشركات المُصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل التابع لها أندرويد على إظهار شعار النظام عند الإقلاع.

وسيطر نظام التشغيل التابع لشركة غوغل على ما نسبته 50% أو أكثر من مبيعات الأجهزة الذكية في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، وأستراليا، والصين، وذلك خلال عام 2013، في حين وصلت نسبة استحواذ نظام أندرويد في بعض المناطق إلى أكثر من 75%، حسب تقرير حديث.