توقف تطبيق WhatsApp في جميع أنحاء العالم

توقف منذ قليل، اليوم الأربعاء، تطبيق واتساب WhatsApp عن العمل بشكل مفاجئ، وفقاً للعديد من مستخدمي التطبيق.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تصريح رسمي عبر الحسابات الاجتماعية للشركة، إلا أن فريق "البوابة العربية للأخبار التقنية" تمكن من التأكد أن التطبيق متوقف في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب ما أفاد به مستخدمو التطبيق عبر الشبكات الاجتماعية من مختلف دول العالم.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت اليوم في وقت سابق عن رقم قياسي جديد، يثبت أنها ما تزال الخدمة الأكثر شعبية، رغم الضجة الإعلامية التي تلت استحواذ شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عليها.

وكشفت "واتسآب" في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنها تمكنت في 24 ساعة فقط من تحقيق 64 مليار رسالة (صادرة وواردة).