مايكروسوفت تكشف رسمياً عن نظام "ويندوز فون 8.1"

كشفت مايكروسوفت اليوم رسمياً عن نظام تشغيل الهواتف الذكية الجديد خاصتها، ويندوز فون 8.1، كما استعرضت الشركة أبرز المميزات الجديدة في النظام.

وأكدت مايكروسوفت أنها استبدلت خصائص البحث في الإصدارات القديمة بمساعد شخصي، أطلقت عليه اسم كورتانا "Cortana"، وهو المساعد الذي يمكن البحث من خلاله عبر الأوامر الصوتية أو الأوامر النصية.

ويستطيع المستخدم عبر "كورتانا" البحث عن المطاعم، باستخدام خدمة "yelp"، المختصة في الربط بين المستخدمين والأعمال التجارية المحلية، ومعرفة أحوال الطقس، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة المستخدم المتعلقة بالأخبار أو المعلومات عن شيء ما.

وأشارت الشركة إلى أن المساعد الشخصي الجديد يقدم بعض المهام، غير تلك الخاصة بالبحث، مثل إدارة الاتصالات الواردة في ساعات الراحة الخاصة بالمستخدم، للحصول على الاتصالات الهامة فقط، وتنسيق المواعيد وتنبيه المستخدم، مضيفة أن المساعد الشخصي يمكن تطويعه للاستخدام مع تطبيقات الطرف الثالث من قبل المطورين.

واستعرضت مايكروسوفت، خلال مؤتمرها "بيلد" للمطورين، أيضاً مركز الإشعارات الذي حصل عليه الإصدار 8.1 من نظام ويندوز فون، وهو المركز الذي يوفر للمستخدمين تنبيهات من جميع التطبيقات المثبتة على هواتهم، إضافة إلى أزرار للتحكم السريع في خصائص النظام.

وعلى غرار أنظمة التشغيل الأخرى، فيقدم مركز الإشعارات الجديد أزراراً أساسية في جزئه العلوي، لتشغيل الاتصال بشبكات واي فاي أو بالبلوتوث، أو تشغيل وضع الطائرة عبر ضغطة بسيطة، وذلك إضافة إلى توفير زر للوصول السريع لقائمة الإعدادات.

وأضافت مايكروسوفت أن النظام ويندوز فون 8.1 حصل كذلك على ميزتين على مستوى واجهة الاستخدام الأساسية، حيث أصبح المستخدم قادراً على التحكم في عدد وحجم المربعات الموجودة على الواجهة الرئيسية عبر بند Start+Theme في قائمة الإعدادات، إضافة إلى وضع خلفية لتلك الواجهة من اختياره.

وتابعت الشركة أن النظام الجديد يضم تحسينات في لوحة المفاتيح الأساسية، والتي ضمّت ميزة التنقل السريع بين الحروف عبر تمرير الأصابع لضمان سرعة الكتابة، كما حصل متجر التطبيقات على تحسينات لسهولة الوصول للتطبيقات الأكثر شعبية والمفضلة بين المستخدمين، كما حصل على ميزة جديدة لإجراء مكالمات الفيديو عبر سكايب أثناء إجراء المكالمات الصوتية، وذلك باستخدام زر جديد مخصص لتلك الخدمة.

ومن جانبه وصف جوي بيلفور، نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون أنظمة التشغيل، نظام التشغيل الجديد بأنه أكثر نظام قابل للتخصيص متاح للهواتف الذكية، وذلك قبل أن يعلن عن انضمام مصنعي الأجهزة الذكية Micromax وPrestigio إلى قائمة الشركات المصنعة لهواتف ويندوز فون.

يُذكر أن قائمة مصنعي الهواتف الذكية الداعمة لنظام ويندوز فون تضم شركات نوكيا وسامسونغ وإتش تي سي وإل جي وهواوي ولينوفو وزد تي إي ZTE، وزولو Xolo وكاربون وجيونيي Gionee.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت قد أكدت خلال مؤتمرها أن التحديث إلى نظام ويندوز فون 8.1 سيصل لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون 8 خلال الشهور القليلة المقبلة، فيما يتوقع أن يتزامن طرح هواتف جديدة عاملة بالنظام في الفترة ما بين أواخر أبريل الجاري وأوائل مايو المقبل، مع بدء طرح التحديث لبعض الدول حول العالم.