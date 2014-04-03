جديد تويتر.. ابحث عن تغريداتك بحسب تواريخها

قام موقع التدوين المصغر "تويتر" بإضافة ميزة جديدة إلى صفحة البحث المتقدم، تتيح للمستخدمين البحث عن التغريدات ضمن إطار زمني محدد. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة التي لم تكن متاحة سابقًا، عن طريق الذهاب إلى صفحة البحث المتقدم، التي توفر لهم إمكانية البحث بحسب الموقع والكلمات المفتاحية والحسابات، والآن بحسب التاريخ.

وتحاول الشبكة الاجتماعية التي شهدت انخفاضا في قاعدة مستخدميها التي نمت خلال الربع الأخير بنسبة 3.8 بالمائة فقط مقارنة بـ 10 بالمائة كانت أعلنت خلال نفس الفترة من العام الماضي، جذب المزيد من المستخدمين، وذلك عن طريق طرح العديد من المزايا.

فكان أن أعلنت الشبكة الأربعاء الماضي عن ميزتيَن جديدتين تُضافان إلى تطبيقاتها الخاصة بالأجهزة الذكية العاملة بنظامي "أندرويد" و "آي أو إس"، وهما إمكانية الإشارة إلى الأصدقاء ونشر أكثر من صورة ضمن التغريدة الواحدة.

وفيما يتعلق بإحجام العديد من المستخدمين عن الانضمام إلى "تويتر"، ورد حديثًا قيام "تويتر" باختبار العديد من المزايا التي من شأنها جعل تجربة استخدام "تويتر" شبيهة بـ "فيسبوك"، ومن تلك المزايا تغيير اسم زر "إعادة التغريد" إلى مشاركة، وإمكانية حذف رمز @ الذي يسبق أسماء المستخدمين في الرد على التغريدات، والرمز الخاص بالوسوم "هاشتاج" #.

