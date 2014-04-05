بدء تلقي طلبات المسابقة العالمية لتطبيقات الهواتف

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في استقبال طلبات الترشح لمسابقة القمة العالمية لتطبيقات الهواتف المتحركة لعام 2014، والتي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي نهاية العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أنها ستقبل طلبات الترشح للمسابقة من مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص طيلة فترة ما قبل 29 أبريل الجاري، وذلك لكي يتسنى لها فرز الطلبات وإحالتها إلى لجنة متخصصة لمراجعتها واختيار ترشيح واحد عن كل فئة من الفئات الثماني للمسابقة.

وعلق محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة، على المسابقة قائلاً"تكتسب مشاركتنا في مسابقة القمة العالمية لتطبيقات الهواتف المتحركة 2014 أهمية استثنائية، حيث من المعروف أن دولة الإمارات دخلت عصر الحكومة الذكية منذ إعلان مبادرة الحكومة الذكية في مايو 2013، ونحن مهتمون بتعميم قيم الجودة وسهولة الاستخدام والأمن الإلكتروني وغيرها من القيم التي تشكل معايير لجودة التطبيقات الإلكترونية".

وأضاف الغانم: "إننا نتطلع إلى مشاركة واسعة من المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وندعو الجميع إلى تقديم ترشيحاتهم قبل الموعد المحدد، ونتمنى الفوز للجميع بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التطبيقات والحكومة الذكية".

وتشمل فئات المسابقة الثماني كلا من فئة الحكومة الذكية والمؤسسات، وفئة الصحة الإلكترونية والبيئة، وفئة التعليم والتدريب الإلكتروني، وفئة الترفيه الإلكتروني والألعاب، وفئة السياحة والثقافة الإلكترونية، وفئة الإعلام والأخبار، وفئة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وفئة المشاركة المجتمعية.

ويمكن التقدم للمشاركة عن طريق تنزيل طلب الاشتراك من خلال موقع هيئة تنظيم الاتصالات عبر الرابط، tra.gov.ae/wsa-2014.php، كما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول شروط المشاركة ومعايير التطبيقات التي تتأهل للفوز عبر الموقع الإلكتروني، wsa-mobile.org.

وتعتزم هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية القيام بالإعلان عن أسماء التطبيقات الإماراتية المرشحة للمشاركة الرسمية بالتنافس على الجائزة العالمية في يوم التاسع والعشرين من مايو المقبل.

يذكر أن مسابقة "القمة العالمية" تعد مبادرة دولية تهدف إلى اختيار أفضل محتوى الهواتف المتحركة والتطبيقات المبتكرة ذات الصلة، وهي المسابقة التي تقام بالتعاون مع القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تنظمها الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي "يونيدو"، والاتحاد الدولي لتطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (GAID).