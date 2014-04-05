طفل في الخامسة يكتشف ثغرة أمنية في "إكس بوكس"

اكتشف طفل في الخامسة من عمره وجود ثغرة أمنية في خدمة إكس بوكس لايف التابعة لشركة مايكروسوفت، مما دعا الشركة إلى تقديم الشكر له رسمياً.

وتمكن كريستوفر فون هاسل من مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية من اختراق حساب والده في خدمة إكس بوكس لايف دون أن يكون لديه كلمة المرور الخاصة به.

وقامت الشركة بإصلاح هذا الخلل الأمني، وأضافت كريستوفر إلى قائمتها الخاصة بالباحثين الأمنين المعترف بهم.

وتتلخص قصة كريستوفر في أنه حاول الدخول إلى حساب والده في خدمة إكس بوكس لايف، وبعد إدخال كلمة مرور خاطئة، قاده ذلك إلى شاشة التحقق من هوية المستخدم، وبعد النقر على زر المسطرة على لوحة المفاتيح مراراً في حقل كلمة المرور، تمكن من دخول النظام.

وسارع روبرت – والد كريستوفر – الذي يعمل في مجال الأمن المعلوماتي بإرسال تفاصيل الثغرة إلى مايكروسوفت، وفي بيان لها قالت الشركة: "نحن نستمع دائماً لعملائنا ونشكرهم على تنبيهنا بشأن المشاكل".

وأضافت مايكروسوفت: "نحن نراعي المسائل الأمنية الخاصة بمنصة الألعاب إكس بوكس وقمنا بإصلاح الثغرة حال علمنا بها".

وكنوع من المكافأة قامت مايكروسوفت بمنح الطفل كريستوفر أربع ألعاب مجاناً بقيمة50 دولاراً، بالإضافة إلى اشتراك لمدة عام في خدمة إكس بوكس لايف.