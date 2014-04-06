الجزائر والسعودية أكثر العرب تعرضا للتهديد إلكترونيا

كشفت شركة "كاسبرسكي لاب" عن خريطة ثلاثية الأبعاد للعالم تتبع فيها التهديدات الإلكترونية المختلفة، وأعدادها، وتوضح من خلالها أكثر الدول المصابة جراء تلك التهديدات.

وتشير خريطة شركة الحلول الأمنية إلى أن روسيا تعد أكثر الدول المُصابة جراء التهديدات الإلكترونية بأنواعها المختلفة في الوقت الحالي، تليها الولايات المتحدة الأميركية، ثم الهند التي احتلت المرتبة الثالثة.

وصنفت "كاسبرسكي لاب" في خريطتها فيتنام كرابع أكثر دولة مُصابة في العالم، تليها ألمانيا في المرتبة الخامسة، ثم فرنسا في المرتبة السادسة، والصين في المرتبة السابعة.

وتأتي الجزائر حالياً في مقدمة الدول العربية المصابة ببرمجيات خبيثة أو تهديدات إلكترونية، وذلك بعد أن احتلت المرتبة الحادية عشرة عالمياً، تليها عربياً المملكة العربية السعودية والتي تحتل المرتبة العشرين في القائمة العالمية.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية المُصابة والمرتبة 22 عالمياً، فيما تحتل مصر المرتبة الرابعة عربياً و32 عالمياً، والمغرب المرتبة الخامسة عربياً و38 عالمياً.

وجاءت العراق في المرتبة 50 عالمياً كأكثر الدول المصابة حول العالم، ثم تونس (52 عالمياً)، ثم ليبيا (54 عالمياً)، ثم سلطنة عُمان (56 عالمياً)، ثم الأردن (63 عالمياً)، ثم سوريا (64 عالمياً).

وتستخدم "كاسبرسكي لاب" البيانات التي تكتشفها برمجياتها حول العالم لتوليد البيانات التي تظهرها الخريطة، وتصنيف دول العالم حسب الأكثر إصابة بالتهديدات الإلكترونية بأنواعها المختلفة.

يُذكر أن الخريطة تتوافر عبر الموقع الرسمي لشركة الحلول الأمنية، وهي الخريطة التي تظهر عند الضغط على أي دولة بها أنواع التهديدات التي تواجهها وأعدادها.