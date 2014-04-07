"مايكروسوفت" تكشف عن نسخة إذاعية من "سكايب"

كشفت شركة "مايكروسوفت"، اليوم الاثنين، عن نسخة خاصة وجديدة من خدمة الدردشة التابعة لها "سكايب" موجهة للمذيعين، أطلقت عليها اسم "سكايب إكس تي" Skype XT.

وقالت الشركة في منشور لها على مدونة "سكايب"، إن هذه الخدمة تأتي نتيجة لعملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها "سكايب" على شركة "كات آند ماوس" التي توفر أجهزة وبرمجيات عالية الجودة تجعل من الخدمة مثالية للاستخدام في بيئة ستوديوهات الإذاعات.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن "سكايب تي إكس" هي عبارة عن برنامج يمتاز بقدرته على توفر مخرجات صوتية ومرئية عالية الجودة تربط الإذاعات ومنتجي الوسائط المتعددة مع الناس خارج أستوديوهاتهم.

ويمكن لخدمة "سكايب تي إكس" التي أكدت الشركة أنها ستكون متوافرة خلال العالم الجاري، التعامل مع العديد من المكالمات في آن واحد وعبر واجهة واحدة، كما أنها تسهم في التخلص من مشتتات الانتباه مثل الإشعارت والإعلانات.

وتستهدف الخدمة الجديدة من "مايكروسوفت" على وجه الخصوص محطات الإذاعة الصغيرة منها والكبيرة والتي تتواصل مع ضيوف برامجها عبر "سكايب".

ولم تكشف "مايكروسوفت" عن سعر أو الموعد المحدد لخدمة "سكايب تي إكس" لدى طرحها، ولكنها اكتفت بالقول إنها ستنشر المزيد من تفاصيل الخدمة الجديدة خلال الأشهر القادمة.