عروض تلفزيونية منافسة من "ياهو" و"مايكروسوفت"

كشفت كل من شركتي ياهو ومايكروسوفت عن خططهما لتقديم مجموعة من العروض التلفزيونية الحصرية عبر الإنترنت وتطبيقات خاصة، لتنافسا بذلك "أمازون" و"هولو" و" نت فليكس".

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، كشفت ياهو النقاب عن أربعة عروض حصرية تستعد لتقديمها قريباً، وستكون عبارة عن عروض كوميدية لمدة نصف ساعة مصممة من قبل كتّاب ومخرجين لهم خبرة في عروض التلفزيون.

وسوف تقسم على مواسم كل موسم منها يتكون من 10 حلقات، وتتراوح ميزانية كل موسم ما بين 700 ألف دولار وبضعة ملايين من الدولارات، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

أما مايكروسوفت فتستعد لتقديم 12 عرضاً وهي الآن قيد التطوير استعداداً لتقديمها، حيث تعاقدت عملاقة الإنترنت مع الكوميديين سارة سيلفرمان وسيث جرين للمشاركة في العروض.

كما استقطبت مايكروسوفت المديرة التنفيذية لشركة "CBC" الأميركية للألعاب الإلكترونية، لتشرف على الاستوديو المسؤول عن إنتاج تلك العروض، والتي ستقدم عبر تطبيقات الـ"X Box"، وعدة متصفحات أخرى.

وكان مصدر صرح في وقت سابق لـ"وول ستريت جورنال"، أن الرئيسة التنفيذية لياهو،Marissa Mayer ، لم توقع أية صفقات كاملة حتى الآن، ولكنها تسعى لإثبات أن ياهو قادرة على تقديم عروض من الدرجة الأولى.

وحينما يتم إنهاء هذه العروض فإن العروض الأربعة سوف تكون متاحة على خدمة بث ياهو، كما سيتمكن مستخدمو تطبيق iOS من مشاهدة هذه العروض من خلال المتصفح الخاص بهم.