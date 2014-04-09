"تويتر بلباس فيسبوك"

سيشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ابتداء من يوم الثلاثاء، تغييرات جذرية في تصميم صفحات حسابات مستخدميه، والتي تشمل عرض المزيد من معلومات المستخدم، إضافة إلى عدد من الميزات الجديدة تشبه إلى حد كبير نظيرتها في موقع فيسبوك.

ومن ضمن التحديثات، سوف تظهر صورة المستخدم بحجم أكبر، كما سيتم إبراز التغريدات التي تحصل على تفاعل من قبل الآخرين من خلال تكبير حجمها بالنسبة لباقي التغريدات.

وسيكون بإمكان المستخدم أيضاً تصفح ما يود أن يرى على حسابات المغردين بحيث يتمكن من عرض التغريدات وحدها، أو التغريدات المرفقة مع صور أو فيديو فقط أو التغريدات والردود التي حصلت عليها.

أوجه التشابه بين حسابات فيسبوك وتويتر بحلته الجديدة لا مفر منها، فصورة مستخدم تويتر ستوضع في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة، إضافة إلى صورة كبيرة للواجهة في الأعلى، وستوضع معلومات المستخدم الشخصية أسفل الصورة، وهو نفس الأسلوب الذي يعتمده فيسبوك في تقسيم الصفحات.

يذكر أن عددا من المشاهير بدأوا تصفح تويتر بحلته الجديدة، أمثال زاك إفرون وتشانينغ تيتم وجون ليجند، أما بالنسبة لباقي المغردين فعليهم الصبر والانتظار إلى حين يتم تداول تويتر بتصميمه الجديد بين العامة خلال الأسابيع المقبلة.