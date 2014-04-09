مايكروسوفت تعلن رسمياً وفاة "ويندوز إكس بي"

أوقفت شركة مايكروسوفت رسمياً الدعم التقني لنظام التشغيل "ويندوز إكس بي" أمس الثلاثاء. وبهذا القرار يكون عمر النظام قد انتهى بعد أن قدم خدماته لملايين المستخدمين حول العالم لمدة تقارب 13 عاماً.

وكانت مايكروسوفت طرحت عدة أنظمة تشغيل جديدة بعد "إكس بي" كان آخرها "ويندوز 8.1"، إلا أن نظام التشغيل العجوز لا يزال يحتل نحو ثلث الأجهزة حول العالم، ليحل بذلك في المرتبة الثانية عالمياً بعد نظام التشغيل "ويندوز 7".

وتوقف الدعم الفني لا يعني أن جميع الأجهزة العاملة على نظام "إكس بي" ستتوقف عن العمل، إنما يعني أنه ابتداء من هذا اليوم، سيصبح جميع مستخدمي "إكس بي" أهدافاً مباشرة لقراصنة الإنترنت. ولن يحصل المستخدم على أية تحديثات من مايكروسوفت في حال اكتشاف ثغرات أمنية. ما يجعل جهاز الكومبيوتر معرضاً للضرر وسرقة البيانات الشخصية المحفوظة فيه.

ومن الحقائق المخيفة في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى من أجهزة الدفع الآلي لاتزال تعمل على نظام "ويندوز إكس بي"، بالإضافة إلى عدد كبير من أجهزة الحاسوب.

