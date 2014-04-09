مايكروسوفت تحدث تطبيق سكايب لنظام "ويندوز 8.1"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" المالكة لتطبيق الدردشة "سكايب" عن إطلاق تحديث جديد لنسخة التطبيق الخاصة بالإصدارات الجديدة من نظام التشغيل "ويندوز" التابع لها أو ما تُعرف بنسخة "مترو".

وقالت الشركة على المدونة الخاصة بـ"سكايب" إن الإصدار الذي يحمل الرقم 2.7 من التطبيق يجلب للمستخدم خيارين اثنين، الأول هو إمكانية الظهور "غير مرئي" Invisible ووظيفته السماح له باستقبال الرسائل الواردة دون أن يدري الطرف الآخر ما إذا كان المستخدم متصلًا أم لا.

والخيار الثاني هو "تسجيل الخروج" Sign Out الذي كان متوفرًا سابقًا ولكن مايكروسوفت قامت بحذفه في إصدار سابق، والآن يبدو أنها قررت إعادته إلى سكايب.

وتحفزياً من مايكروسوفت للمستخدمين على الترقية إلى الإصدار 8.1 من نظام التشغيل ويندوز، أكدت أن التحديث الجديد من سكايب متوافر فقط لهذا الإصدار من النظام، تماماً كما فعلت مع الإصدار 2.6 من التطبيق.

وكانت الشركة طرحت الإصدار رقم 2.6 في 10 مارس الماضي، حيث جلبت معه ميزتي "المكالمات المزامنة" و"الدردشات المزامنة".

ويمكن لمستخدمي نظام "ويندوز 8.1" تنزيل الإصدار الجديد من سكايب من متجر التطبيقات الخاص بنظام ويندوز.