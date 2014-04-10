تسريبات عن كاميرا غير مسبوقة متعددة العدسات في آيفون

تتواصل التسريبات بشأن هاتف "آيفون 6" المتوقع أن تطرحه شركة "أبل" الأميركية خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما يبدو أن الشركة تحاول بتسريباتها استباق طرح شركة "سامسونغ" لهاتفها الجديد "غالاكسي S5" الذي يفترض أن يكون قد بدأ تداوله في الأسواق اعتباراً من شهر أبريل الحالي.

وقالت جريدة "هافنغتون بوست" البريطانية الإلكترونية إن أحدث الشائعات أو التسريبات حول "آيفون 6" هو أنه سيتضمن كاميرا ذات عدسة قابلة للتغيير، بما يتيح للمستخدمين إمكانات كبيرة في التصوير، بما في ذلك القدرة على تركيب (Wide angel) وهي العدسة التي تستطيع أن تستوعب مساحة عرضية أكبر عند التصوير، وتقلل من الحاجة لاستخدام الزوم.

وتتفاوت التوقعات بشأن موعد إطلاق الهاتف الجديد، حيث تؤكد "هافنغتون بوست" أن نظام التشغيل الجديد (iOS 8) سوف يرى النور في الثاني من يونيو 2014، أما "آيفون 6" ذاته فسوف يتم طرحه في الأسواق في شهر سبتمبر من العام الحالي، إلا أن هذا الموعد يبدو أنه غير مؤكد.

وكانت التسريبات السابقة قد تحدثت عن العديد من المواصفات والمزايا غير المسبوقة التي ستتوافر في أجهزة "آيفون" الجديدة، ومن بينها توفر "الكتاب الصحي" الذي يتيح لمستخدمي الهواتف القدرة على قياس ضغط الدم ودقات القلب ودرجة حرارة الجسم.

كما سيتضمن الهاتف الجديد كاميرا أكثر تطوراً، ومعالج بيانات تم تطويره، إضافة إلى أن العديد من التكهنات التي تتحدث عن تحسن ملموس في البطارية، بما يجعلها قادرة على تشغيل الجهاز لمدة زمنية أطول.