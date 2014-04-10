طابعة 3D تنتج طعاماً سهل البلع!!!

تعكف شركة "بايزون" حالياً على إنتاج طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة غذاء يملك خاصية سرعة الذوبان في الفم، بما يسمح للمرضى من كبار السن، وخاصة الذين يعانون من صعوبة البلع، تناول الطعام بسهولة.

وستستخدم الشركة في الطابعة الجديدة تقنية الطهو الجزيئي molecular gastronomy المستخدمة لصناعة الطعام عبر طباعته باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد. وهي تقنية تنتج طعاما في حالة صلبة وصالح للأكل، ولكنه حينما يؤكل يذوب بسرعة في الفم.

وفي حين يعاني أكثر من 60% من كبار السن المرضى من مشاكل في البلع، تأمل الشركة أن تساعد تلك الطابعة في إنقاذ الأرواح من خلال منع وصول فتات الطعام إلى رئات المرضى مما قد يسبب لهم مشاكل جسيمة.

وأشارت الشركة، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، إلى أن الطابعة التي ستنتجها ستتميز بإخراج الطعام بنفس مذاقه الأصلي، وتشكيله ووضعه في قالب معين، وصناعته بأشكال مختلفة، وإضافة الألوان ومكسبات الطعم عليه ليبدو مماثلاً للطعام الحقيقي.

وأضافت أن تلك الطابعة ستعمل بنفس طريقة عمل الطابعة التقليدية النافثة للحبر لكن بدلاً من ملئها بالحبر سيتم ملؤها بالطعام السائل.

وتعد تلك الطابعة مشابهة لطابعتين منتشرتين على نطاق واسع وتستخدمان لوضع الزينة على الكعك أو توزيع طبقة الطماطم بالتساوي على البيتزا.

يذكر أن الشركة لم تكشف بعد عن موعد محدد لإطلاق منتوجها الجديد في الأسواق، إلا أنها أكدت أن الطابعة ستتضمن العديد من الإمكانيات الخاصة بصناعة الطعام مثل إمكانيات ملئها بالخضر واللحوم والكربوهيدرات المذابة.

