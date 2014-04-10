"سوبر سيسي"... على أجهزة "آندرويد"

"سوبر سيسي" ليست على الإطلاق حملة انتخابية تروج لترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، إنما هي مجرد لعبة صدرت مؤخراً للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "آندرويد".

وكما يدل عليها الاسم فإن بطلها وزير الدفاع المصري السابق، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. ويتواجد التطبيق على منصة تحميل "غوغل بلاي" منذ 27 مارس الماضي ضمن البرامج المجانية، تحت بند ألعاب المغامرات.

أما مطور اللعبة فيحمل اسم غيمز واي، وبطل اللعبة شخصية كرتونية ترتدي بزة عسكرية (ترمز إلى السيسي) وعلى رقبته وشاح ويقود طائرة، وكتب باللغة العربية أسفل الصورة الدعائية للعبة: "سوبر سيسي/ النسر الطائر".

ويشير وصف التطبيق المكتوب باللغة الإنكليزية على "غوغل بلاي" إلى أن: "السيسي سيقودك في عالم مصر الرائع، ساعد سوبر سيسي في الوصول لأبعد مسافة ممكنة وتحقيق أعلى نتيجة، ستطير فوق عوائق خطيرة وتمر بين القنابل والمتفجرات، ستحصل على قوى يمكنك شراؤها، امرح وساعد سوبر سيسي لإنقاذ مصر".

ويقول جزء آخر من وصف التطبيق "سوبر سيسي لعبة مسلية لأي شخص يحب ألعاب العدو التي لا تنتهي، الهدف هو أن تسير لأكبر مسافة ممكنة من دون الاصطدام بالعقبات... ستحظى بثلاثة أشكال مختلفة من القوى الخارقة... لعبة قد تصيب بالإدمان".

يذكر أنه منذ أن قام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، اكتسب السيسي شعبية كبيرة وأصبح ينظر له على أنه "رجل مصر القوي"، وعقب شهور من الغموض حول موقفه من الترشح للرئاسة، أعلن أخيراً استقالته من منصبه وخوضه الانتخابات التي ستجري يومي 26 و27 من الشهر المقبل.