ما الأزرار السرية التي لا يعرفها مستخدمو "آيفون"؟

تبين من دراسة مسحية أجريت على مستخدمي هواتف "آيفون" الحاليين أن غالبيتهم لا يعرفون الكثير من المزايا التي تتمتع بها الأجهزة التي يحملونها، كما أنهم لا يجيدون استخدام بعض الأزرار التي يتضمنها الجهاز، وهو ما يعني أن غالبية المستخدمين لا يزالون يعيشون على أطراف "آيفون" دون أن يتعمقوا في عالمه وامتيازاته.

وبحسب الدراسة التي أوردت نتائجها صحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية الإلكترونية فإن 68% من مستخدمي "آيفون" لا يعرفون الكثير من المزايا في الجهاز، ومن بينها أن الأزرار الخاصة برفع وخفض الصوت الموجودة في أجهزة آيفون يمكن استخدامها للتحكم في الكاميرا والتقاط الصور.

وأوردت الصحيفة البريطانية سبع مزايا مختلفة لأجهزة "آيفون" الحالية التي تعمل بنظام (iOS 7)، وهي مزايا لا يعرفها الغالبية الساحقة من مستخدمي الجهاز، وهي كما يلي:

- إذا كتبت نصاً وأردت مسحه فما عليك إلا أن تهز الجهاز لمسح النص المكتوب.

- الزر الخاص برفع الصوت يمكن استخدامه لالتقاط الصور عندما تكون الكاميرا مفتوحة.

- ثمة ميزان مخفيّ في جهاز "آيفون" الخاص بك يعمل مع تطبيق البوصلة، وهو التطبيق الذي يستخدمه الكثيرون لتحديد الاتجاهات.

- إذا كان جهاز "آيفون" الخاص بك لا يستطيع لفظ اسمك بالشكل الصحيح، أو يلفظ بعض الكلمات بصورة غير واضحة، فالأمر سهل، يمكنك تعليمه كيفية النطق باسمك.

- تستطيع أن تسأل جهاز "آيفون" عن أي موضوع تريده في "تويتر"، فقط تحدث إلى "سيري" - أي إلى الجهاز مباشرة بالصوت - وسوف يقوم بالبحث عن أي هاشتاق أو موضوع في "تويتر".

- بإمكانك حظر المكالمات الواردة من أرقام معينة، وكذلك حظر المكالمات الواردة من أي رقم غير مسجل على هاتفك أيضاً.

- إذا أبلغت هاتفك الـ"آيفون" عن موعد عيد ميلادك، فسوف يتذكر، ويرسل لك رسالة في عيد ميلادك: Happy Birthday.

يشار إلى أن المستخدمين المولعين بهواتف "آيفون" ومنتجات شركة "أبل" الأميركية يترقبون حالياً طرح جهاز "آيفون 6" والمرجح أن يتضمن العديد من المزايا الجديدة والمواصفات غير المسبوقة في عالم الأجهزة النقالة الذكية.