"سوني" تطلب التوقف عن استخدام حواسيب "فايوفيت 11إيه"

طلبت مجموعة "سوني" العملاقة من جميع مستخدمي النسخة الجديدة من حواسيبها الشخصية المحمولة "فايو فيت 11 إيه" التوقف فورا عن استعمال هذه الحواسيب بسبب مشكلة في بطارياتها.

وشرحت المجموعة اليابانية في بيان "أن البطارية قد تسخن أكثر من اللزوم، ما قد يلحقق أضرارا بجزء من الحاسوب".

وكشف ناطق باسمها أن حوالي 25905 وحدات من هذا السلسلة قد سلمت في أنحاء العالم أجمع.

وقالت المجموعة "نطلب من الزبائن إطفاء حواسيبهم على الفور، ونزع الشريط منها، والتوقف عن استخدامها".

وأضافت "نقوم حاليا بدراسة طرق تصليح هذا العطل بالمجان"، متعهدة "بتقديم معلومات مفصلة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين".

وبحسب الناطق باسم المجموعة، ليست هذه البطاريات من صنع "سوني"، بل هي من إنتاج نظيرتها "باناسونيك - سانيو" التي تعد من أكبر المصنعين في العالم لبطاريات ليثيوم أيون.

وسلسلة "فايو فيت 11 إيه" هي سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة المعروفة بـ"مالتي فليب"، والتي تتحول إلى جهاز لوحي بفضل شاشة تركب على لوحة المفاتيح.