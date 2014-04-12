عودة خدمة "انستاغرام" بعد توقف مفاجئ دام ساعتين

عادت خدمة مشاركة الصور "انستاغرام" الشهيرة التابعة لشركة "فيسبوك" إلى العمل عند معظم المستخدمين بعد توقف مفاجئ للخدمة دام حوالي ساعتين السبت.

ولم تنشر الشركة تأكيداً بعد عن عودة الخدمة للعمل بشكل كامل، لكن أكد العديد من المستخدمين عودة الخدمة إلى العمل لديهم بعد توقفها منذ حوالي الساعة السابعة والنصف مساء السبت، بتوقيت السعودية.

وكانت "انستاغرام" نشرت تغريدة على الصفحة الخاصة بها على "تويتر"، اعتذرت فيها للمستخدمين وأكدت عمل فريقها التقني على حل مُشكلة تتعلق بنظام جلب البيانات.

وترافق تعطل الخدمة مع عدم قدرة التطبيق الخاص بها على عرض الصور للمستخدم، إضافة لظهور رسالة تأكيد على وجود مشكلة يتم العمل على حلها.

يذكر أن "فيسبوك" استحوذت على خدمة "انستاغرام" عام 2012 بصفقة بلغت قيمتها مليار دولار أميركي.

ويصل عدد مستخدمي "انستاغرام" النشطين حالياً إلى حوالي 200 مليون، فيما تمت مشاركة أكثر من 20 مليار صورة حتى اليوم عبر "انستاغرام".