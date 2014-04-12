دراسة: 44% من حسابات "تويتر" لم تنشر أي تغريدات

أكدت دراسة حول نشاط الحسابات المسجلة على "تويتر"، أن ما يقرب من نصف تلك الحسابات لم تكتب تغريدة واحدة منذ أن تم إنشاؤها على الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت الدراسة التي قام بها موقع Twopcharts للإحصائيات، أن 44% من الحسابات المسجلة على "تويتر" لم تنشر أي مشاركات حتى الآن، فيما قامت 30% من الحسابات بنشر عشر تغريدات فقط أو أقل.

وسجلت دراسة Twopcharts أن 13% فقط هي نسبة الحسابات المسجلة النشيطة على "تويتر"، وهي الحسابات التي نشرت 100 تغريدة أو أكثر منذ إنشائها.

هذا وأشارت الدراسة إلى أن ما يزيد على نصف المسجلين في "تويتر" لم يستخدموا صورة شخصية لحساباتهم، مكتفين بالصورة الرمزية التي يتم وضعها تلقائياً عند إنشاء الحساب.

وبلغت نسبة الحسابات المسجلة على "تويتر" التي قامت بتغيير الصورة الرمزية الافتراضية بصورة أخرى من اختيارها 47.1%، فيما اكتفت نسبة 24% فقط بإضافة وصف لحساباتهم.

وقدرت الدراسة عدد الحسابات المسجلة على "تويتر" حتى الآن بنحو 981 مليون مستخدم، فيما كانت آخر الأرقام الرسمية الواردة عن الشبكة الاجتماعية قد كشفت عن وجود 974 مستخدما مسجلا.

يذكر أن الأرقام الواردة في تلك الدراسة تعكس انخفاض معدل الحسابات الفعالة على "تويتر"، والتي كانت قد سجلت في آخر شهور عام 2013 الماضي عدد 241 مليون مستخدم نشط شهرياً.