شركة تكشف عن أصغر قلم للطباعة ثلاثية الأبعاد الفورية

كشفت شركة "ليكس" LIX عما وصفته بأصغر قلم للطباعة ثلاثية الأبعاد الفورية، وهو القلم الذي أطلقت عليه اسم "ليكس بن" LIX Pen.

وأوضحت الشركة أن القلم "ليكس بن" يبلغ سمكه في أكبر جزء منه نحو 14 ملم، وفي أصغر جزء منه نحو 8 ملم، فيما يبلغ طوله 16 سم، ولا يتجاوز وزنه 35 غراما.

وتم تصنيع هيكل القلم "ليكس بن" من الألمنيوم، وتم تزويده بمسخن لإذابة البلاستيك المستخدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد يعمل بدرجة حرارة تصل إلى 200 درجة مئوية.

وأشارت الشركة إلى أن القلم يكون جاهزا للعمل بعد تزويده بالطاقة بدقيقة واحدة، حيث يتم تزويده بالطاقة بطريقتين، إما بشاحن مخصص له يوصل بأي مصدر للكهرباء أو عبر توصيله إلى الحواسب من خلال منفذ USB.

وأضافت أن القلم "ليكس بن" سيكون مزودا كذلك بزر للتحكم في سرعة إذابة المادة البلاستيكية، وذلك للتحكم في سرعة انسيابها من سن القلم عند صنع النماذج ثلاثية الأبعاد، مؤكدة أن القلم يمكن استخدامه في مجال تصميم المجوهرات والملحقات، إضافة إلى استخدامه في مجال الطباعة على القمصان.

ولم تحدد الشركة موعدا لإطلاق القلم في الأسواق، إلا أنها تعتزم إطلاق حملة على موقع "كيك ستارتر" لجمع الدعم المالي اللازم لبدء الإنتاج التجاري للقلم، وتلقي طلبات الشراء المسبق له، حيث تعتزم بيعه مقابل نحو 140 دولار أميركي.

يذكر أن القلم "ليكس بن" يعد أصغر حجماً وأقل وزناً من القلم "3دودلر" 3Doodler الذي تم الكشف عنه العام الماضي، وهو القلم المستخدم أيضاً في طباعة نماذج ثلاثية الأبعاد فورية، وكان يبلغ وزنه 200 غرام، ويعمل بطاقة تبلغ 270 درجة مئوية لإذابة المادة البلاستيكية.