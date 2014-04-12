غوغل تضيف ميزة لإعدادات الأمان في نظام أندرويد

أطلقت غوغل ميزة جديدة لإعدادات الأمان في الإصدارات المختلفة من نظام أندرويد تمكن من الكشف المستمر عن سلوك التطبيقات في أجهزة المستخدمين.

وأوضحت غوغل أن الميزة الجديدة تم ضمها إلى خاصية Verify apps الموجودة ببند الأمان Security في قائمة الإعدادات الخاصة بالأجهزة العاملة بنظام أندرويد.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة تشمل الكشف عن سلوك التطبيقات التي يتم تثبيتها من مصادر خارجية غير متجر غوغل بلاي، لتنبيه المستخدم بأي تطبيق يبدأ في انتهاج سلوك غريب قد يضر به أو بجهازه.

وأضافت غوغل أن تفعيل خاصية Verify apps سيتيح لها كذلك استخدام أنظمة اكتشاف البرمجيات الخبيثة، على التطبيقات المثبتة على جهاز المستخدم بشكل مستمر، وذلك لضمان عدم احتواء أي تحديث مستقبلي على برمجيات خبيثة.

وكانت خاصية Verify apps تقتصر على تنبيه المستخدم على خطورة أي تطبيقات يتم تثبيتها من موقع إلكتروني أو متجر للتطبيقات غير غوغل بلاي، إضافة إلى منع تثبيت التطبيقات التي تحتوي على تهديدات أمنية. يذكر أن الميزة الجديدة ستتاح لجميع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، بداية من الإصدار 2.3، وتملك صلاحية النفاذ إلى متجر غوغل بلاي.