ادفع بـ"راحة يدك" بدل النقد وبطاقات الائتمان

طور طالب في جامعة لوند السويدية تقنية جديدة للدفع بواسطة التعرف على راحة اليد، وذلك كبديل للدفع الفوري وللبطاقات الائتمانية أو الدفع عبر الهواتف الذكية العاملة بتقنية اتصالات المدى القريب "إن إف سي".

وأوضح السويدي فريديرك ليفلاند، أن التقنية تعتمد على ماسح لراحة اليد. حيث يدخل المستخدم المسجل، الذي يريد الدفع في مكان ما يتيح هذه التقنية، رقما خاصا به في الماسح، ومن ثم يضع راحة يده على الجهاز ليقوم بإتمام العملية، وخصم القيمة من حسابه في قاعدة بيانات العملاء.

وأكد ليفلاند أنه سبق وأن جرب الماسح لدى مجموعة من المحال التجارية الموجودة بجوار جامعة لوند التي يرتادها، ليستنتج أن عملية الدفع للعميل الواحد لا تتجاوز 15 ثانية.

وينوي ليفلاند إنشاء شركة يطلق عليها اسم "كويكستر" لتعمل على صناعة الماسح الذي سيحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى تطوير تقنية الدفع عبر راحة اليد المضافة للماسح.

يذكر أن تقنية المسح براحة اليد قد استخدمت بالفعل في التعرف على هوية الأشخاص تماماً كماسحات العين وبصمة الإصبع، وهي تستخدم للأغراض الأمنية في العديد من المنشآت وأجهزة الصراف الآلي.

وعلى صعيد آخر، أعربت شركة "فوجيتسو" قبل عدة أسابيع عن عزمها تطوير ماسحات كفية صغيرة في الهواتف الذكية، كبديل لمستشعر قراءة بصمة الأصابع، معتمدة على الماسحات التي طورتها في 2008 لتستخدم في مجموعة من أجهزة الصراف الآلي في اليابان.