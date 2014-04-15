16 ميزة لا يعرفها أحد عن " غالاكسي S5"

يتمتع هاتف "غالاكسي S5"، وهو أحدث إصدارات شركة "سامسونغ" الكورية بـ16 ميزة قد لا يكتشفها المستخدمون سريعاً، إلا أن العديد من المواقع المتخصصة بالتكنولوجيا والهواتف الذكية تنشغل في استكشاف هذه المزايا والخصائص التي يمكن أن تجعل من الجهاز الجديد مختلفاً بصورة كبيرة عن النسخ السابقة من عائلة "غالاكسي".

واستعرض موقع "غرين بوت" المتخصص بالتكنولوجيا قائمة طويلة من الخصائص والمزايا للجهاز الجديد، ومن بين هذه الخصائص طريقة ترتيب التطبيقات على واجهة الجهاز، حيث إنها تترتب تلقائياً بحسب الحروف الأبجدية، إلا أن الجهاز يتيح لصاحبه فرصة إعادة ترتيبها بالطريقة التي يرغب بها، بما في ذلك إمكانية وضعها في مجموعات، وإمكانية فتح مجلدات ووضع التطبيقات بداخلها.

أما الخاصية الأخرى في الجهاز الجديد والتي قد لا يكتشفها الكثيرون إلا بعد مضي بعض الوقت، فهي (أوكي غوغل)، وهذه الخاصية تمكن المستخدم من الحديث صوتياً مع جوجل، حيث يمكن من خلال تطبيق (TouchWiz) المحدث أن تتحدث الى محرك البحث "جوجل" شفوياً وتطلب منه البحث عن أي شيء تريده، وكل ما عليك أن تفعله هو أن تبدأ عملية البحث بالقول "أوكي غوغل".

أما الخاصية الأخرى التي يتميز بها الجهاز الجديد "غالاكسي أس فايف" فهي البصمة، وهذه الخاصية يعرفها غالبية المستخدمين، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن تعريف الجهاز على بصمة صاحبه يحسن من أدائه، حيث يشير تقرير "جرين بوت" الى أن تعريف الجهاز على بصمة يد صاحبه "يحسن من أدائه على المدى الطويل"، فضلاً عن أن الجهاز قادر على التعرف على ثمانية بصمات لثمانية أشخاص مختلفين، ومن ثم يصبح مع مرور الوقت قادراً على تمييز حركة أصابعهم وما يريدونه من كل حركة.

ويقول "غرين بوت" إن الغريب في "غالاكسي أس فايف" هو أن (S Voice) لا زال موجوداً، حيث يظل هذا التطبيق مختبئاً وراء الصفحة الرئيسية ويتسبب في بطء في تجاوب الهاتف مع صاحبه، لكن الحل لذلك بسيط، حيث بمقدور المستخدمين تعطيل هذا التطبيق من خلال الذهاب له مباشرة واختيار (Disable).

وإلى جانب هذه المزايا فإن "أس فايف" يتمتع بشاشة عالية الحساسية، حيث بمقدور المستخدمين الذين يعيشون في أماكن باردة وماطرة استخدامه دون الاضطرار الى خلع القفازات من أيديهم، حيث ستتجاوب معهم الشاشة خلافاً للنسخ السابقة من هواتف "سامسونغ"، وخلافاً للهواتف الأخرى التي تعمل باللمس.

كما يتمتع الهاتف الجديد بقدرة أكبر على توفير الطاقة تجعل من الهاتف قادراً على العمل لمدة أطول، حيث بمقدور المستخدم اختيار وضع الجهاز عند (Ultra power saving)، حيث يقوم الجهاز بإيقاف العديد من المهام غير الأساسية في الجهاز لتوفير الطاقة وتركه يعمل أطول مدة ممكنة.

ويتوفر في "غالاكسي أس فايف"، ولأول مرة، خاصية تعطيل التطبيقات المرافقة للجهاز، أو لنظام التشغيل "أندرويد"، حيث إن بعض التطبيقات المرافقة لا يمكن حذفها لكن في نفس الوقت قد لا يحتاجها المستخدم مطلقاً، مثل برنامج (ChatOn)، حيث بات بمقدور المستخدم تعطيل هذه التطبيقات أو تشغيلها بحسب رغبته.

ويشار الى أن شركة "سامسونغ" الكورية كانت قد كشفت في شهر فبراير/شباط الماضي عن جهازها الجديد، الا أنه يتوفر في أسواق 150 دولة اعتباراً من الشهر الحالي، فيما يرى الكثير من المراقبين أن "سامسونغ" تحاول استباق طرح هاتف "آيفون 6" من قبل شركة "أبل" الأمريكية التي ستكشف عنه خلال الشهور القليلة المقبلة.