نظارة غوغل للبيع بـ1500 دولار في يوم واحد

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة "غوغل" عبر موقعها على الإنترنت طرح نظارتها الرقمية (غوغل غلاس) للبيع في السوق الأميركية لمدة يوم واحد (الثلاثاء) مقابل 1500 دولار، بحسب تقارير صحفية.

والنظارة المعروفة باسم "غوغل غلاس" مزودة بكاميرا وخاصية التراسل اللاسلكي (بلوتوث). وبخصوص مزايا هذه النظارة فهي أن النظر إلى شاشة العرض عالية الوضوح للنظارة تعادل النظر إلى شاشة عالية الوضوح مقاس 25 بوصة (64 سنتيمتراً) من مسافة ثمانية أقدام.

وذكرت غوغل في رسالة عبر الإنترنت: "لدينا عدد محدد من النقاط المتاحة؛ لذلك لا تنتظروا طويلا. نحن لن نستطيع الانتظار حتى نقابلكم ونسمع منكم عن أولى مغامراتكم مع النظارة".

ويقتصر بيع النظارة الجديدة فقط لهؤلاء الذين انضموا في هذا اليوم إلى برنامج "غوغلز إكسبلورر"، ولم تعلن (غوغل) عن الموعد الذي سيتم فيه طرح الجهاز "غوغل غلاس" للبيع للعامة.

ولا تعد نظارة غوغل متاحة تجاريا بعد، حيث طرحت نسخ محدودة منها فقط للمطورين وبعض المستخدمين ضمن برنامج اختبار محدود للغاية، وهو البرنامج الذي كان كثير من المستخدمين يرغبون بالانخراط فيه.