"كتبي" تطبيق يتيح إنشاء كتب إلكترونية عربية تفاعلية

أعلنت شركة "فيجوا" للبرمجيات عن إطلاق تطبيق لإنشاء كتب إلكترونية تفاعلية باللغة العربية عبر الأجهزة الذكية، سواء العاملة بنظام "أندرويد" أو نظام iOS.

وأطلقت "فيجوا" اسم "كتبي" Kotobee على التطبيق الذي يتوافر بواجهة استخدام باللغة العربية، ويقدم للمستخدم مجموعة من الأدوات لإنشاء كتب يمكن التفاعل مع محتواها بأكثر من طريقة.

وعلق أيمن عبد الرحمن، المدير العام لشركة "فيجوا"، على التفاعل الذي تقدمه الكتب المصنوعة عبر تطبيق "كتبي"، قائلاً: "لا نقصد بالتفاعلية فتح نوافذ خارجية من خلال صفحات الكتاب، بل نقصد التفاعل مع عناصر داخل الصفحات نفسها".

وأضاف عبد الرحمن، في تصريح لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية"، أن من ضمن عناصر التفاعل التي يقدمها تطبيق "كتبي" الكائنات ثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو والصوتيات والعروض المصورة والشخصيات المتحركة.

ويستطيع المستخدم عبر "كتبي" إنشاء الكتب التفاعلية من نقطة الصفر أو كتب جاهزة بصيغة "بي دي إف" PDF والتعديل على محتواها، حيث تؤكد شركة "فيجوا" أن البرنامج لا يحتاج لأي خبرة برمجية لكي يتعامل معه المستخدم.

وتتيح "فيجوا" تطبيق "كتبي" لمنصات تشغيل أخرى غير "أندرويد" وiOS حيث يتوافر عبر برنامج قابل للتحميل على حواسب "ويندوز" أو "ماك"، إضافة إلى تطبيق يمكن العمل عليه عبر الإنترنت.

ويتوافر تطبيق وبرامج الحواسب من "كتبي" ضمن نسختين الأولى تجريبية تتضمن عددا محدودا من الأدوات والمزايا، ونسخة أخرى مدفوعة تقدمها الشركة عبر عدة باقات تبدأ من 80 دولارا لتطبيق الإنترنت و300 دولار لتطبيقات الأجهزة الذكية.

يذكر أن "فيجوا" أطلقت التطبيقات المجانية للأجهزة الذكية عبر موقع "كتبي" الرسمي، kotobee.com، وعلى متجري "جوجل بلاي" للأجهزة العاملة بنظام "أندرويد"، و"آب ستور" لأجهزة "آبل" الذكية.