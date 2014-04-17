"ووردبرس" تطلق الإصدار 3.9 من نظام إدارة المحتوى

أعلنت منصة التدوين ووردبرس WordPress، الأربعاء، عن إطلاق الإصدار 3.9 المستقر من نظام إدارة المحتوى التابع لها، والذي يضيف مجموعة من التحسينات، ويأتي بحجم 6 ميغابايت.

ويُفترض بالتحديث الذي أطلقت عليه المنصة اسم "سميث" تكريماً لموسيقار الجاز الأميركي جيمي سيمث، أن يمنح المستخدمين، وفقاً للمنصة، فهماً أشمل للكيفية التي سيظهر فيها محتواهم عند نشره.

وفصلت "ووردبرس" في قائمة لها الجديد الذي يجلبه الإصدار 3.9، ومنه تحرير بصري محسن، حيث قامت المنصة بتحسين السرعة والوصولية للمحرر البصري الجديد، فضلًا عن إضافة دعم للأجهزة المحمولة.

ويقدم الإصدار الجديد أيضاً إمكانية تحرير الصور بسهولة، كما أصبح بمقدور المستخدمين رفع الصور بطريقة السحب والإفلات، ويدعم الإصدار 3.9 كذلك إمكانية معاينة الترويسات والويدجتس Widgets.

وكانت "ووردبرس" التي طرحت الإصدار 3.8 في ديسمبر الماضي، أعلنت أول أمس عن إطلاق النسخة الثانية من تحديث ما قبل الإطلاق، الخاص بالإصدار 3.9، وهو التحديث الذي يزيد من استقرار الإصدار ويحل بعض المشكلات البرمجية التي رُصدت في التحديث الأول.

ويمكن لمستخدمي منصة "ووردبرس" في إدارة مواقعهم تنزيل الإصدار 3.9 من الرابط المخصص لذلك، والذي يأتي بحجم 6 ميغابايت.

وتُستخدم منصة إدارة المحتوى "ووردبرس" على نطاق واسع لإنشاء المدونات والمواقع الإلكترونية، وتُشغِّل المنصة حالياً حوالي 22% من مواقع الإنترنت حول العالم، مقارنة بـ19% قُدِّرت في يوليو الماضي.