"ياهو" تنافس "غوغل" للفوز بقلب "آبل"

تعمل "ماريسا ماير"، الرئيس التنفيذي لشركة "ياهو" على خطة لإقناع شركة "آبل" بالتخلي عن "غوغل" كمحرك البحث الافتراضي في أجهزتها لصالح "محرك ياهو"، وفق ما ذكر موقع "ريكود"Re/Code نقلًا عن مصادر داخل "ياهو".

وقال الموقع إن ماير ونائب الرئيس الأول للمنتجات المحمولة والناشئة لدى "ياهو"، "آدم كاهان"، قد وصلا لمراحل متقدمة في جهودهما الرامية إلى إقناع المديرين التنفيذيين لدى "آبل"، وإنهما قد قاما بالفعل بإعداد خطة مفصلة لذلك.

ووفقاً لموقع "آبل إنسايدر Apple Insider، فقد تمكنت ماير، وهي إحدى التنفيذيين السابقين لدى "غوغل"، من الحصول على دعم من بعض المسؤولين في "آبل"، وتحديداً "جوناثان إيف" الذي تربطه بماير علاقة تعارف قديمة. ويملك جوناثان إيف وهو رئيس قسم التصميم لدى "آبل" نفوذاً هائلاً على استراتيجية "آبل"، فيما يتعلق بالمنتجات في مجال الهندسة والتصميم.

يذكر أن شركة "غوغل" تدفع لشركة "آبل" مليار دولار سنوياً لقاء جعل محرك البحث التابع لها "غوغل سيرتش" المحرك الافتراضي في نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة الأخيرة الذكية، فضلاً عن استخدامه في متصفح الإنترنت التابع لها "سفاري"، وذلك بحسب موقع "آبل إنسايدر".

وأشار الموقع إلى أن السبب وراء قرار تمسك "آبل" بخدمات "غوغل" على مدى السنوات الماضية يعكس رغبتها في صون تجربة المستخدم.