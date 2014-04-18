جديد "فيسبوك".. لاحق أصحابك "أينما حلوا"

كشف "فيسبوك" عن وظيفة جديدة تسمح لمستخدميه بمعرفة أين يتواجد معارفهم على الشبكة. وسيوفر موقع التواصل الاجتماعي هذه الوظيفة الجديدة المعروفة ب "نيرباي فراندس" (الأصدقاء في الجوار) "خلال الأسابيع المقبلة" لمستخدمي هواتف "آي فون" وتلك العاملة بنظام "أندرويد" في الولايات المتحدة.

وأوضح "فيسبوك" على مدونته الرسمية "في حال شغلت هذه الوظيفة، سيعلم المستخدم بوجود أصدقائه في جواره كي يتواصل معهم ويلتقي بهم، وهو سيعلم أيضا متى يقوم معارفه برحلات سفر".

كما أضاف "فيسبوك" أن هذه الوظيفة "اختيارية" ويمكن تشغيلها وتعطيلها في أي وقت. لكن بغية الاستفادة منها، يجب أن تكون هذه الوظيفة معتمدة عند الطرفين، أي عند المستخدم وأصدقائه.

وكان موقع التواصل الاجتماعي يضم حتى نهاية ديسمبر 1,23 مليار مستخدم.

وذكر على موقعه الإلكتروني أنه كان يضم أكثر من مليار مستخدم جهاز محمول في مارس.

