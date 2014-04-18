"أبل" تبدأ ببيع نسخ معادة التصنيع من حاسب آيباد ميني

بدأت شركة "أبل" بيع نسخ معادة التصنيع Refurbished من حاسبها المحمولة المصغر "آيباد ميني" بشاشة فائقة الدقة رتينيا.

واقتصرت مبيعات "آيباد ميني" معاد التصنيع على طراز "واي فاي فقط"، وتأتي هذه النسخة بسعر أقل بـ60 أو 80 أو 90 دولارا، وذلك بحسب اللون وسعة التخزين الداخلية.

وتعرض شركة "أبل" مثلا نسخة بسعة 16 جيجابايت بسعر 339 دولارا مقارنة بـ399 دولارا للنسخ الجديدة، ونسخة 64 جيجابايت بسعر 509 دولارات مقارنة بسعر 599 دولارا.

وتوفر "أبل" للمستهلكين نسخا معادة التصنيع من جميع أجهزتها تقريبا، مثل حاسبات ماك بوك آير وماك بوك برو وماك ميني وآي ماك وماك برو، فضلا عن الحاسبات اللوحية، مثل آيباد 2 وآيباد 3 وآيباد آير، وغيرها.

وتقوم الشركة باختبار هذه النسخ من الأجهزة وتوفيرها للمستخدمين مع ضمان لمدة عام واحد إلى جانب بطارية جديدة وهيكل خارجي جديد.