"إل جي" تطلق الهاتف L65 بنظام "أندرويد 4.4"

أطلقت شركة "إل جي" LG هاتفا ذكيا جديدا متوسط المواصفات ينتمي إلى سلسلة L، هو الهاتف L65، والذي جاء بنظام تشغيل "أندرويد كيت كات 4.4".

وزودت الشركة جهازها بشاشة LCD قياسها 4.3 بوصة، بدقة عرض 480×800 بيكسل، وبمعالج "سنابدراجون 200" ثنائي النواة والذي يعمل بتردد 1.2 جيجاهرتز.

ويضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي قدرها 1 جيجابايت، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابيكسل، وأخرى أمامية دقتها 0.3 ميجابيكسل.

ويدعم الجهاز إضافة شريحتي اتصال، ويأتي مزوداً بذاكرة تخزين داخلية قدرها 4 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 32 جيجابايت عبر إضافة بطاقات ذاكرة microSD، ويدعم الجهاز الاتصال عبر شبكات الجيل الثالث 3G.

ويأتي الجهاز بأبعاد 127.2×66.8×9.6 ميلمتر، وبوزن 126 غراما، وببطارية سعتها 2100 ميلي أمبير بالساعة.

وتم طرح الجهاز في السوق الروسية أولاً، بسعر يعادل حوالي 210 دولارات أميركية، على أن يتم طرحه تدريجياً في باقي أنحاء العالم.