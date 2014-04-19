ثغرة أمنية خطيرة في "آندرويد"!

ذكر تقرير نشر في موقع التكنولوجيا الألماني Heise Security" أن نظام تشغيل "آندرويد" المخصص للهواتف الذكية ينطوي على ثغرة أمنية خطيرة، إذ يمكن أن تقوم التطبيقات الخبيثة بإنشاء روابط بتطبيقات أخرى. فمثلاً يمكن أن يقود تطبيق التعاملات المصرفية المخزن على الشاشة الرئيسية، والذي يبدو كالمعتاد، إلى أحد مواقع الويب المختلفة تماماً، والذي يتيح للقراصنة الحصول على بيانات المستخدم.

وتكمن المشكلة في أن الحقوق التي تطلبها التطبيقات الضارة والخبيثة لا يقوم نظام التشغيل بتصنيفها على أنها خطيرة، بالإضافة إلى أنه لا يتم تنبيه المستخدم قبل تنزيل التطبيق.

في المقابل، أكدت شركة "غوغل" أنها قامت بسد هذه الثغرة الأمنية في الإصدارات الحالية من نظام "غوغل آندرويد".

أما مستخدمو الإصدارات الأخرى فيتعين عليهم الانتباه إلى المواقع التي تؤدي إليها التطبيقات المثبتة على أجهزتهم. وبالإضافة إلى ذلك يتعين على المستخدم عدم تثبيت التطبيقات والألعاب من المصادر المشكوك فيها.