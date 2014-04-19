غوغل تعتزم إطلاق هاتف ذكي بسعر لا يتجاوز 100 دولار

كشفت مصادر قريبة من شركة "ميدياتك"، المتخصصة في صناعة المعالجات، عن عزمها التعاون مع "غوغل" لتوفير هاتف ذكي منخفض التكلفة ضمن سلسلة "نيكسوس" قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت المصادر لموقع MTKsj المختص بأخبار شركة صناعة المعالجات، أن "غوغل" تعتزم توفير الهاتف المزود بمعالج "ميدياتك" بسعر أقل من 100 دولار أميركي.

ولم تكشف المصادر عن أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف الذكي الجديد، أو حول الشركة التي تنوي "غوغل" تكليفها بصناعة الجهاز، إلا أن الموقع تكهن بإمكانية طرحه بمواصفات متوسطة.

وكانت "غوغل" قد طورت الإصدار الأخير من نظام "أندرويد" والمعروف اختصارا باسم "كيت كات" ليتناسب للعمل مع الأجهزة منخفضة ومتوسطة التكلفة، وهو الإصدار المنتظر أن يضمه الهاتف الذكي منخفض التكلفة في حال طرحته الشركة قبل إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية الخاصة بها.

وتلقى الهواتف منخفضة ومتوسطة التكلفة رواجا كبيرا بين فئات متعددة من المستخدمين، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث كانت دراسة حديثة قد كشفت أن تلك النوعية من الهواتف طغت على أكثر مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من 2014.

يذكر أن "ميدياتك" تعد واحدة من أبرز مزودي المعالجات للهواتف منخفضة ومتوسطة التكلفة، والتي توفرها شركات مثل "إل جي" و"سوني" و"لينوفو" في الأسواق العالمية بأسعار لا تتجاوز 300 دولار أميركي.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الأجهزة منخفضة التكلفة ليست جديدة على "غوغل"، حيث كانت "موتورولا" قد أطلقت، قبل الموافقة على بيعها إلى "لينوفو"، الهاتف الذكي منخفض التكلفة "موتو جي" Moto G والذي بلغ سعره 179 دولارا رغم مواصفاته فوق المتوسطة بوجود شاشة HD بقياس 4.5 بوصة وكاميرا بقياس 5 ميجابكسل ودعمه بإصدار "أندرويد كيت كات".