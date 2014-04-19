شركة تكشف عن جرس ذكي للأبواب

كشفت شركة "214 تكنولوجيز" عن جرس للأبواب وصفته بأنه الأكثر ذكاء من نوعه في العالم، وهو الجرس الذي أطلقت عليه اسم Chui.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من مدينة دالاس الأميركية مقرا لها، أن الجرس Chui يملك كاميرا بدقة HD ونظاما للتعرف على الوجوه، وهو النظام الذي يعمل فور وقوف أحد الأشخاص أمام الجهاز.

ويقوم الجرس الذكي بتنبيه المستخدم صاحب المنزل، بوجود شخص أمام الباب عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق الهواتف الذكية، حيث يرسل صورة له، إضافة إلى معلومات عنه في حال كانت تلك المعلومات مسجلة في قاعدة البيانات.

ويستطيع المستخدم تزويد Chui بأوامر لفتح الباب تلقائياً لأشخاص محددين فور التعرف على وجوههم، أو تزويده برقم سري أو رمز QR ليستخدمه الأشخاص لفتح الباب دون وجود شخص بالمكان المستخدم فيه الجرس الذكي.

وأكدت شركة "214 تكنولوجيز" أن الجهاز يوفر لمستخدمه كذلك إمكانية التواصل الصوتي مع الشخص الموجود أمام الجرس باستخدام التطبيق المثبت على هاتفه الذكي، كما يوفر إمكانية ترك رسالة صوتية مسجلة.

ويملك الجرس أيضاً خاصية لمنع الإزعاج، حيث يستطيع المستخدم ضبط الجهاز لعدم التفاعل مع أشخاص محددين فور التعرف عليهم، وذلك عبر تعطيل خاصية التنبيه وإطلاق صوت الجرس.

وأضافت الشركة أن الجرس Chui يمكن ربطه مع عدد من الأجهزة المنزلية الذكية لتشغيلها تلقائيا، مثل مصابيح الإضاءة الذكية، كما يمكن استخدامه كنظام للأمن.

ويتيح الجرس لمستخدمه تفعيله كأداة للمراقبة، حيث يضم مستشعرا للحركة التي تحدث في محيطه، ويقوم على الفور بتنبيه المستخدم وبث لقطات حية للأشخاص المتواجدين بالمكان، كما يملك ميزة لتنبيه شرطة النجدة تلقائياً في حال الاشتباه بوجود سارق.

ولم تكشف شركة "214 تكنولوجيز" عن موعد محدد لطرح الجرس الذكي الجديد في الأسواق، إلا أنها تعتزم توفير أولى النسخ التجارية للجهاز خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك لأصحاب طلبات الشراء المسبق، والتي بدأت في استقبالها عبر موقعها الإلكتروني getchui.com.

وتنوي "214 تكنولوجيز" بدء طرح الجهاز في الأسواق لجميع المستخدمين خلال الشهور الأولى من 2015، وبسعر وصفه شون مور، أحد مؤسسي الشركة، بـ"المناسب لجميع المستخدمين".