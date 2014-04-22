"تشات أون" بتصميم جديد ومزايا اجتماعية مختلفة

أطلقت شركة سامسونغ، أمس الاثنين، تحديثاً جديداً لتطبيق التراسل الفوري التابع لها تشات أون "ChatON" لنظام آي أو إس، المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية ليجلب معه عدداً من المزايا الجديدة.

وقالت الشركة إن الإصدار الجديد من التطبيق الذي يحمل الرقم 3.0 يجلب تصميماً جديداً كلياً، فضلاً عن أن ميزة صفحتي "My Page" أصبح توافر استخدام أسهل للمزايا الاجتماعية.

ويمنح التحديث الجديد المستخدمين أيضاً إمكانية كتابة حتى 10 آلاف حرف في الرسالة الواحدة، كما يمنحهم القدرة على حذف غرف الدردشة في حال كثرت هذه الغرف.

يُضاف إلى ذلك ميزة البحث بحسب أسماء غرف الدردشة، وسهولة دعوة الأشخاص إلى غرف الدردشة الجماعية.

وكانت الشركة أطلقت في وقت سابق من شهر أبريل الجاري تحديثاً مهماً لتطبيق "تشات أون" جلب معه إمكانية حذف الرسائل المرسلة، فضلاً عن منح المستخدمين القدرة على مشاركة أحجام تصل حتى واحد غيغابايت من الملفات.

ويمكن لمستخدمي أجهزة آيفون الذكية وآيباد اللوحية العاملة بالإصدار 5.0، وما فوق من نظام آي أو إس تنزيل التحديث الجديد الذي يبلغ حجمه 32.6 ميغابايت من متجر آب ستور.